تابلوهای راهنمای گردشگران زبان گویایی از شاکله کلی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مدیریت بحران استان البرز با حضور سید حمید طهایی استاندار، معاونان، فرمانداران و جمعی از مدیران کل استان پیش از ظهر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری در کرج برگزار شد.

در این نشست استاندار البرز از مسئولان خواست تا مکان مناسبی را برای چهارشنبه آخر سال جانمایی کنند.

وی به تمام فرمانداری ها و شهرداری ها تاکید کرد: مکانهای مناسبی را برای برگزاری مراسم چهارشنبه پایانی سال انتخاب و معرفی کنند که خطرات و آسیبهای احتمالی را کاهش دهد.

استاندار البرز ضمن تاکید بر آمادگی دستگاه ها در روزهای پایانی سال افزود: شادی جوانان نباید تحت شعاع قرار گیرد بلکه باید اقدامات آگاه سازی جوانان در خصوص عدم استفاده از مواد محترقه غیر استاندارد مورد توجه باشدکه آسیب های احتمالی رخ نداده و شیرینی روزهای پایانی سال را به کام شهروندان تلخ نکند.

طهایی از صدا و سیمای استان خواست تا در این زمینه فرهنگسازی تلاش کنند و تاکید کرد: تاثیر برنامه سازی در صدا و سیما به علت انبوه مخاطبانی که دارد از هرچیزی بیشتر خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه مسئولان دستگاههای اداری باید از مسئولیت هایشان چک لیست تهیه کنند، تاکید کرد: مسئولیتهای ستاد تسهیلات سفر در اختیار تیم بازرسی قرار گیرد تا در ایام نوروز کنترلها، بازدیدها و نظارتهای ویژه به درستی انجام شود.

ستاد نظارت همه جا حضور یابد

استاندار البرز همچنین ضمن اعلام آماده باش ستاد تسهیلات سفر برای ارائه خدمات،دستگاهها را مکلف به نظارت بر امور و فعالیت های ستاد کرد و افزود: مساجد و مدارس مکان های مناسبی برای استقرار و اسکان مردم و مسافران خواهند بود و پیش بینی شرایط اضطراری نیز باید صورت پذیرد.

طهایی تابلوهای راهنمای گردشگران را زبان گویایی از شاکله کلی شهر دانست و گفت: این تابلو جاذبه های شهری را به تازه واردین معرفی می کنند بنابراین لازم است نسبت به اصلاح و تعمیر آن اقدام شود.

وی از شهرداری ها خواست تا تابلوهای راهنمایی به نحو مطلوبی مسافران را هدایت کنند و علائمی که دیگر کارکرد توجیه شده ندارند و گمراه کننده هستند، حذف شوند.