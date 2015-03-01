سجده شکر ورزشکاران بعد از پیروزی در رقابت بین المللی ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار با ایمان سنچولی قهرمان جهانی کاراته اظهار کرد: چنین حرکتهایی ارزش مقام قهرمانی کسب شده و شخصیت ورزشکار را چند برابر می کند.

وی ادامه داد: باید توجه و رعایت اخلاق در همه حوزه ها به ویژه ورزش انجام شود و ورزشکاران باید در نظر داشته باشند ورزش بدون اخلاق ماندگار نیست.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: چنین حرکات اخلاقی بعد از کسب پیروزی و اخلاق ورزشکار است که در ذهن و یاد همه مردم جهان ماندگار و شیرین خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به جهان پهلوان تختی و راز ماندگاری این ورزشکار نام آشنا، توضیح داد: اخلاق و روح جوانمردی ایشان بود که با گذشت چند دهه از مرگ وی، همچنان در یاد و خاطر مردم ایران و جهان باقی مانده است.

آیت الله نورمفیدی خاطر نشان کرد: نباید از این نکته غافل شویم که لطف و عنایت باری تعالی در نهادن استعداد و موفقیت انسان باعث چنین افتخاراتی می شود.

وی با تاکید بر اینکه انسان باید شکرگزار این عنایت الهی باشد، تصریح کرد: همین لطف و عنایت در کنار تلاش بوده که فردی مثل ایمان سنچولی در بین حداقل ۲۰ میلیون جوان هم سن و سال خود می تواند به عنوان یکی از پنج عضو تیم ملی کاراته برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب و در این عرصه، بهترین امتیاز و مدال را کسب کند.

نماینده ولی فقیه در گلستان ادامه داد: الگو بودن از خصایص انسان های موفق است و انسانی که در رشته ای موفق می شود، برای نسل جوان جامعه الگو خواهد بود و باید بیش از گذشته مراقب رفتار و گفتار خویش باشد.

تیم ملی بعد از ۵۲ سال موفق به کسب مقام نخست جهان شد

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت های معنوی نماینده ولی فقیه از ورزشکاران استان گفت: امسال تیم پنج نفره کاراته ایران در مسابقات جهانی پس از ۵۲ سال موفق به کسب مقام نخست جهان شد.

قربانعلی پاشا گفت: ایمان سنچولی عضو تیم ملی کاراته کشور و دارنده مدل طلای مسابقات جهانی آلمان از ورزشكاران شايسته استان گلستان مي باشد.

وی ادامه داد: حضور او در شهرستان گالیکش و فعالیت های او در آن شهرستان نشان می دهد که ورزشکاران موفق زیادی در سطح استان وجود دارند و ورزش تنها به یک یا دو شهر ختم نشده است.