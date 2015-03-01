به گزارش خبرنگار مهر، حسین عالی نژاد صبح یکشنبه در نشست با مسئولان بخش کشاورزی جم اظهار داشت: به تعاونی های عام و خاص اعتباراتی به منظور اجرای طرح‌های روستایی در قالب تسهیلات کم بهره پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: این تسهیلات برای تعاونی‌های خاص بدون سود و تنها با کارمزد چهار درصد است و سود تسهیلاتی که در اختیار تعاونی های عام قرار می گیرد ۱۲ درصد خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر اعطای این تسهیلات را در رونق اقتصاد، کشاورزی و دام‌پروری روستاها خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: استفاده صحیح از این تسهیلات در ایجاد اشتغال نیز نقش تاثیرگذاری خواهد داشت.

عالی نژاد ابراز داشت: شهرستان جم ۴۰ دهیاری دارد که ۱۱ دهیاری آن در بخش ریز قرار دارد و بیش از ۵۵ درصد جمعیت این شهرستان را جامعه روستایی تشکیل می‌دهد.

وی گفت: از ۱۱ دهیاری بخش ریز، هفت دهیاری، دارای ساختمان هستند و از ابتدای امسال تا کنون، ۱۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال به دهیاری های بخش ریز اختصاص داده شده که معادل هشت درصد کل اعتبارات دهیاری های استان است.