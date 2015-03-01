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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۳۰

عالی نژاد خبر داد:

شرکت های تعاونی روستایی استان بوشهر تسهیلات کم‌بهره می‌گیرند

شرکت های تعاونی روستایی استان بوشهر تسهیلات کم‌بهره می‌گیرند

بوشهر - مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر از اعطای وام کم بهره به تعاونی‌های روستایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عالی نژاد صبح یکشنبه در نشست با مسئولان بخش کشاورزی جم اظهار داشت: به تعاونی های عام و خاص اعتباراتی به منظور اجرای طرح‌های روستایی در قالب تسهیلات کم بهره پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: این تسهیلات برای تعاونی‌های خاص بدون سود و تنها با کارمزد چهار درصد است و سود تسهیلاتی که در اختیار تعاونی های عام قرار می گیرد ۱۲ درصد خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر اعطای این تسهیلات را در رونق اقتصاد، کشاورزی و دام‌پروری روستاها خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: استفاده صحیح از این تسهیلات در ایجاد اشتغال نیز نقش تاثیرگذاری خواهد داشت.

عالی نژاد ابراز داشت: شهرستان جم ۴۰ دهیاری دارد که ۱۱ دهیاری آن در بخش ریز قرار دارد و بیش از ۵۵ درصد جمعیت این شهرستان را جامعه روستایی تشکیل می‌دهد.

وی گفت: از ۱۱ دهیاری بخش ریز، هفت دهیاری، دارای ساختمان هستند و از ابتدای امسال تا کنون، ۱۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال به دهیاری های بخش ریز اختصاص داده شده که معادل هشت درصد کل اعتبارات دهیاری های استان است.

کد مطلب 2508956

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