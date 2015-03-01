مرگ وحشتناک راننده ۷۰ ساله در اتوبان همت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این تصادف اظهار داشت: در ساعت ۲۳و ۳دقیقه شب گذشته ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران از حادثه برخورد دو دستگاه خودرو در غرب به شرق اتوبان همت بعد از نیروگاه برق مطلع شدند و بلافاصله ایستگاه ۸۰عازم محل حادثه شد.

وی ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد می‌کند به طوری که جهت خودروی پراید به سمت خلاف جهت بزرگراه تغییر می‌کند و راننده پراید در داخل خودرو محبوس شده بود که آتش نشانان با تجهیزات هیدرولیکی راننده ۷۰ ساله را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند که متاسفانه به علت شدت جراحات مرگ وی تایید شد.

به گفته ملکی، راننده جوان پژو ۴۰۵ نیز دچار مجروحیت شدید شده بود که در محل درمان شد.

وی خاطرنشان کرد: گروه‌های آتش نشانی پس از انتقال خودروها به حاشیه بزرگراه‌ها و تحویل محل به عوامل راهور، در ساعت ۲۳ دقیقه بامداد عملیات را به پایان بردند.