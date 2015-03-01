  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

مرگ وحشتناک راننده ۷۰ ساله در اتوبان همت

مرگ وحشتناک راننده ۷۰ ساله در اتوبان همت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تصادف مرگبار یک دستگاه خودروی پراید با پژو ۴۰۵ در اتوبان همت خبر داد.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این تصادف اظهار داشت: در ساعت ۲۳و ۳دقیقه شب گذشته ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران از حادثه برخورد دو دستگاه خودرو در غرب به شرق اتوبان همت بعد از نیروگاه برق مطلع شدند و بلافاصله ایستگاه  ۸۰عازم محل حادثه شد.

وی ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد می‌کند به طوری که جهت خودروی پراید به سمت خلاف جهت بزرگراه تغییر می‌کند و راننده پراید در داخل خودرو محبوس شده بود که آتش نشانان با تجهیزات هیدرولیکی راننده ۷۰ ساله را خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند که متاسفانه به علت شدت جراحات مرگ وی تایید شد.

به گفته ملکی، راننده جوان پژو ۴۰۵ نیز دچار مجروحیت شدید شده بود که در محل درمان شد.

وی خاطرنشان کرد: گروه‌های آتش نشانی پس از انتقال خودروها به حاشیه بزرگراه‌ها و تحویل محل به عوامل راهور، در ساعت ۲۳ دقیقه بامداد عملیات را به پایان بردند.

کد مطلب 2508958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها