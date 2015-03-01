مطبوعات گلستان خود را در بوته نقد قرار می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصوری رضی پیش از ظهر یکشنبه در چهل و دومین جلسه خانه مطبوعات استان گلستان اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی که در سال آینده توسط خانه مطبوعات استان گلستان پیگیری خواهد شد بحث دیدار با اهالی مطبوعات و نقد و بررسی آنها خواهد بود چرا که معتقدم نقد مطبوعات به رشد آنها کمک خواهد کرد.

وی افزود: در سال آینده فراخوان مجدد خبرنگاران و روزنامه نگاران استانی صورت خواهد گرفت تا همه کسانی که در این عرصه کار می کنند بتوانند با داشتن حق عضویت در انتخابات آتی شرکت کنند.

رئیس خانه مطبوعات استان گلستان با بیان اینکه مباحث اقتصادی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارند خاطرنشان ساخت: بنا داریم با محور قراردادن فرمایشات ایشان و کمک گرفتن از اهالی رسانه و قلمفرسایی در زمینه اقتصاد مقاومتی به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کنیم.

منصوری رضی تصریح کرد: برگزاری جشنواره مطبوعات توسط خانه مطبوعات و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان می تواند زمینه ساز همدلی و وحدت بین روزنامه نگاران و مطبوعات استان شود و همچنین یک ارزیابی جدی از مطبوعات استان صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: بحث آموزش خبرنگاران و بالابردن توانمندیهای کارکنان این عرصه در قالب کارگاههای آموزشی در سال آینده نیز بصورت جدی پیگیری خواهد شد چرا که عقیده داریم هیچ عنصری مانند آموزش نمی تواند به اعتلای یک رشته کمک کند.

مسئول کمیته رفاه و معیشت خانه مطبوعات استان گلستان گفت: خوب است سایت سمان بومی بصورت نرم افزاری درست شود تا خبرنگاران استان بتوانند داده ها و اخبار خود را بروز کنند.

سید جواد حسینی افزود: این سامانه باعث می شود که آمار درستی از خبرنگاران استان گلستان و میزان فعالیت آنها در دست باشد و از طرفی خبرنگاران وقتی اخبار خود را به این سایت ارسال کردند همزمان در صفحه اصلی سایت نیز می توانند آن را مشاهده کنند.

وی گفت: بحث بیمه و وام برای خبرنگاران و اعضای خانه مطبوعات در سال آینده از اولویت های ماست تا بتوانیم در جهت گره گشایی از برخی مشکلات این قشر زحمتکش قدمی برداریم.