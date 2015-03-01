انتقاد به اوضاع معیشتی و دریافت حقوق/ عدالت در پرداخت وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، معلمان شاهرودی پیش از ظهر یکشنبه در این گردهمایی، ضمن انتقاد به وضعیت معیشتی خود خواستار رسیدگی مسئولان ذی صلاح به بهبود اوضاع معیشتی شدند.

عدالت در پرداخت ها وجود ندارد

یکی از معلمان شرکت کننده در این گروهمایی، با اشاره به نبود عدالت در پرداخت حقوق بین دستگاه های اجرایی، گفت: متاسفانه نگاه مسئولان به معلمی، نگاه مصرف گرایانه است در صورتی که پرداخت ها در بخش آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

احمدی با تاکید بر پایین بودن نرخ دریافتی توسط معلمان اظهار داشت: چرا برخی از دستگاه های اجرایی و خدماتی با افزایش حقوق بیش از ۳۰درصدی مواجه هستند اما آموزش و پرورش تنها ۱۳درصد به حقوق معلمان افزوده است حال آنکه از سال ۸۸ تا کنون مطالبات ما پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: این تجمع برای دومین بار در شش ماهه اخیر برگزار و تنها دلیل آن نیز عدم توجه مسئولان به خواسته های معلمان است.

بیمه طلایی را باید بیمه حلبی نامید

نماینده معلمان معترض در این تجمع نیز با اشاره به دریافت یک و نیم میلیون تومان حقوق، توضیح داد: در کدام نهاد دولتی کارمندی با بیش از ۲۱سال سابقه ۱.۵میلیون تومان دریافتی دارد متاسفانه در بین ما دانشجوی فوق دکترای فیزیک هسته ای حضور دارد که هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان دریافتی دارد.

تیموری تاکید کرد: چندی پیش برای بیماری فرزندم در مقابل یکی از بیمارستان های تهران حضور داشتم و مجبور شدم شب را در خودروی شخصی به صبح برسانم این امر در کجای دین مبین اسلام سزاوار است.

وی افزود: مطالبات ما در چند بخش خلاصه می شود که افزایش حقوق، بهبود وضع معیشتی و بیمه طلایی از جمله آنهاست.

این نماینده معلمان معترض شاهرودی با تاکید بر اینکه بیمه طلایی باید نام بیمه حلبی به خود بگیرد، اعلام کرد: در هیچ نهادی این گونه به کارکنان بی اعتنایی نمی شود و ما امروز در این مکان گردهم آمده ایم تا از مسئولان پاسخ بخواهیم.

یکی دیگر از معلمان حاضر در این گردهمایی با اشاره به اینکه امروز کارد به استخوان معلمان رسیده است، گفت: کافی است یکبار به موسسات اتومبیل کرایه و یا آژانس ها مراجعه کنید و ببینید چه تعداد از رانندگان این موسسات از قشر معلمان هستند.

این معلم معترض شاهرودی که نام خود را فاش نکرد در ادامه توضیح داد: با چنین دریافتی باید چگونه زندگی کرد امروز با وجود فرزند جوان، دم بخت و دانشجو در منزل مجبور هستیم به شغل دوم بپردازیم حال تصور کنید معلمی که تا پاسی از شب برای معیشت کار می کند چگونه می تواند صبحگاه با تمرکز در کلاس درس حاضر باشد.

وی افزود: سخن ما امروز با مسئولانی است که به خواست معلمان بی توجه هستند بارها می گویند معلمی شغل انبیاست اما در عمل به این مهم بی تفاوت هستند.

این معلم شاهرودی در تشریح خواسته های معلمان از مسئولان، اظهار داشت: از مسئولان می خواهیم تبعیض بین ادارت و آموزش و پرورش را دریابند، چگونه است که همیشه و در همه ایام سال آموزش و پروش با کسری حقوق مواجه است و نه ارگان های دیگر.

نماینده معلمان معترض، با یادآوری اینکه معلم پرورش دهنده انسان است خاطرنشان کرد: معلم با روح جوان و نوجوان سر و کار دارد و اگر از نظر مادی تامین نشور قطعا نمی تواند در انجام وظایف خود موفق باشد بنده از طرف همه معلمان حاضر در این تجمع اعلام می کنم که اگر دولت معیشت مارا بهبود ببخشد کلیه مشکلات و معضلات اجتماعی توسط معلمان حل می شود.

وی ادامه داد: امروز معلمان انگیزه ندارند و بدون انگیزه نمی توان کار کرد و به وظایف قانونی و شرعی رسید متاسفانه سن بزهکاری در جامعه ما بین دختران کاهش چشمگیری یافته است و این ضعف و ناکارآمدی نظام تعلیم است که بخش عمده آن بی انگیزه بودن معلمان است.

با ۱.۵میلیون تومان نمی توان زندگی کرد

معلم بازنشسته حاضر در این تجمع با تاکید بر اینکه نمی توان با ۱.۵میلیون تومان در ماه زندگی کرد، اظهار داشت: بنده دو فرزند در منزل دارم که به سن جوانی رسیده اند دوست دارم یکی از مسئولان در لحظه ای که فرزندم برای دانشگاهش پول طلب می کن در آنجا باشد و به وی پاسخ بدهد.

کریمی تصریح کرد: با این دریافت ها نمی توان ره به جایی برد و نکته در خور توجه اینجاست که از سال ۸۸ تا کنون مطالبات ما پرداخت نشده است حال آنکه وزیر محترم با افتخار در باره پرداخت معوقات و مطالبات شعار می دهند لیکن پرداخت مطالبات معقوقات که باعث افتخار نیست و در هیچ جای دنیا مطابات را در بوق و کرنا نمی کنند.

وی افزود: امروز بهبود اوضاع معیشتی در اولویت ماست و تا زمانی که تامین نباشیم نمی توانیم راندمان کاری خود را افزایش دهیم بار دیگر باید تاکید کردکه معلمان با روح و آینده ممکلت سرو کار ندارند و باید به خواسته هایشان توجه کرد.

دغدغه معلمان انعکاس خواهد یافت

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در جمع معلمان معترض، با بیان اینکه معلمان پرورش دهنده انسان هستند، گفت: معلم نباید با دغدغه های ذهنی و مشکلات وارد کلاس درس شود.

سید محمد رضا هاشمی با اشاره به برگزاری جلسات در رابطه با رفع مشکل معلمان، اظهار داشت: دغدغه شما معلمان در جلسات مختلف به گوش ما مسئولان رسیده است و ما نیز این موارد را به مقامات استانی انتقال داده ایم.

وی افزود: همه دغدغه های شما منعکس شده است و امروز نیز خواسته های شما پس از بیان به صورت کامل به مسئولان منعکس خواهد شد.

معاون استاندار سمنان رسیدگی به امورات معلمان را وظیفه خود خواند و تصریح کرد: بنده خدمتگزار همه مردم هستم و وظیفه خود می دانم تا حضور شما عزیزان را به مقامات منعکس کرده و پیگیر امورات شما باشم لیکن برخی امور در داخل حوزه شهرستان قابل رفع و رجوع است و برخی موارد دیگر در قالب استان و کشور می گنجد.

هاشمی خاطرنشان کرد: تقاضای شما نه افزایش حقوق بلکه بهبود معیشت است و بنده نیز معتقدم معلم نباید با دغدغه های اقتصادی بر سر کلاس درس حاضر شود.

وی ادامه داد: درخواست دیگر شما معلمان ایجاد صنف است که این امر نیز میتواند با درخواست شما از مجاری رسمی مورد بررسی قرار بگیرد.

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود با اشاره به شغل شریف معلمی و تاثیر آن در جامعه، ابراز داشت: امروز همه معلمان از دورترین روستاهای بخش طرود، زمان آباد و بیارجمند تا شهر شاهرود دغدغه های معیشتی دارند که باید نسبت به انعکاس و پیگیری آنها اقدام کرد.

قرائت بیانیه توسط نماینده معلمان

در خاتمه این گردهمایی بیانیه ای توسط معلمان شاهرودی به امضا رسید که در بخشی از آن آمده است: ما معلمان اینجا آمده ایم تا بگوییم طرح تحول نظام آموزشی چگونه می خواهد در کشور اجرا شود زمانی که مجریان آن انگیزه ای برای کار ندارند و اگر هم تا کنون اقدامی انجام گرفته است تنها بر اساس همت والا و انگیزه های انسانی معلمان بوده است و معلمان با عشق تا کنون کار خود را ادامه داده اند اما این انگیزه های دورنی و معنوی تا کی می تواند تنها عامل پویایی معلمان باشد؟

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آقایان مسئول، اگر تا کنون بر اساس آمارهای منتشر شده فرهنگیان مورد اعتماد مردم جامعه هستند نه به واسطه وجهه اقتصادی و شغلی آنها بلکه به دلیل ایثار و فداکاری آنها است نگاه مصرفی به آموزش و پرورش از سوی تصمیم سازان کشوری در سال های اخیر ریشه بسیاری از نابسامانی های اجتماعی در نتیجه عدم رسیدگی به خواسته ها و نیازهای بزرگترین جامعه حقوق بگیر در سطح کشور است.