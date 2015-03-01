تشریح اقدامات کمیته امداد تهران/ وعده پرداخت عیدی مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، تبارک سبحانی در نشست خبری به طرح های برگزاری هفته اکرام فاطمی و شور نیکوکاری اشاره کرد و گفت: این هفته به دلیل ایام فاطمیه، هفته اکرام فاطمی و شور نیکوکاری نامگذاری شده که از ۹ اسفند آغاز و تا ۱۵ اسفند ادامه دارد.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان تهران، روز ۱۳ اسفند در مدارس، ۱۴ اسفند در مراکز عمومی و پایگاهها و ۱۵ اسفند نیز در مصلی های نماز جمعه مراسم نیکوکاری برگزار و کمک های مردمی جمع آوری می شود.

وی تاکید کرد: برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده به طوری که در استان تهران بیش از ۳ هزار و ۲۲۰ پایگاه پیش بینی شده که ۵۰۰ پایگاه در مساجد، ۵۰۰ پایگاه در میادین و ۲ هزار مدرسه نیز آماده برگزاری هفته اکرام فاطمی هستند و همچنین ۲۰ پایگاه بسیج و ۳۰ مرکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمک‌های خیرین خواهد بود.

به گفته سبحانی، همچنین در ۳ پایگاه (امامزاده صالح، بوستان ولایت، پارک دانشجو) رسانه ملی حضور خواهد داشت و رادیو ایران نیز در سبزه میدان فعال خواهد بود. همچنین مسئولان ۸ استان محروم برای جمع آوری بخشی از کمک‌های خیرین به تهران می آیند.

وی به راه اندازی سامانه ۷۳۵۵ اشاره کرد و گفت: در این سامانه نیکوکاران می توانند علاوه بر پرداخت، نذورات، فطریه و زکات، نیازمندان را به کمیته امداد معرفی کنند و همچنین انتقادات، پیشنهادات و درخواست‌های خود را نیز ارائه دهند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران از جمع آوری ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مراسم نیکوکاری سال گذشته خبر داد و گفت: ۲ میلیارد تومان این کمک‌ها نقدی و کالا و بیش از ۳ میلیارد نیز در مدارس جمع آوری و تحویل دانش آموزان نیازمند شد.

وی به مشارکت‌های ۱۰ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: طی این مدت مردم تهران ۳۲ میلیارد تومان صدقه دادند و به طور میانگین هر ماه ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران به زکات جمع آوری شده اشاره و اظهار داشت: ۱۲ میلیارد تومان زکات واجب و مستحبی جمع آوری شد و همچنین بخشی نیز مربوط به فطریه هموطنان بوده است.

به گفته وی، طی این مدت در قالب طرح های اکرام و محسنین به ترتیب ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۱۲ میلیارد تومان نیکوکاران کمک کرده اند و در مجموع ۷۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان مردم نیکوکار طی ۱۰ ماهه گذشته به کمیته امداد کمک کرده اند.

سبحانی با اشاره به اینکه ۱۴ هزار و ۹۳۳ دانش آموز تحت پوشش امداد هستند، افزود: تعداد این دانش آموزان به دلیل افزایش خانواده های دریافت کننده کمک موردی افزایش یافته است و همچنین ۳ هزار و ۱۷۶ دانشجو نیز تحت پوشش این نهاد هستند.

وی با اشاره به اینکه ۸ هزار نفر از مشاوره های مختلف بهره مند شدند، گفت: ۱۴ هزار و ۵۸۷ نفر از مددجویان از آموزش خانواده و مذهبی برخوردار شده اند و همچنین ۹۷۶ کمک جهیزیه، ۴۰۴ هدیه ازدواج ارائه شد و در نهایت زمینه ازدواج مجدد ۷۳ زن نیز فراهم شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران با تاکید بر اینکه ۶۵ هزار و ۹۳ خانواده تحت پوشش هستند، گفت: این تعداد ۵۵ هزار خانوار مستمری دریافت می کنند و ۱۰ هزار خانوار از یک یا چند خدمت برخوردار می شوند و همچنین ۱۱۰ هزار خانوار نیز از خدمات موردی کمیته امداد استفاده می کنند.

به گفته وی ۴۹ هزار و ۱۱۵ خانوار از کل خانواده های تحت پوشش زن سرپرست هستند و کمیته امداد سرانه بیمه ۱۰ هزار و ۱۶۶ نفر را نیز پرداخت می کند و هزار و ۴۱۷ نفر نیز تحت پوشش بیمه روستایی بوده و ۷۰ هزار و ۴۲۰ نفر از مددجویان بیمه سلامت یا ایرانیان دارند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه ۹ هزار و ۱۷۶ یتیم زیر ۱۸ سال تحت پوشش امداد هستند، گفت: ۶۰ هزار و ۸۲۱ نیکوکار از این ایتام حمایت می کنند به طوری که هر کودک بیش از ۶.۵ حامی دارد.

سبحانی به طرح محسنین اشاره کرد و گفت: در این طرح خانواده های بی سرپرست و یا بد سرپرست تحت حمایت نیکوکاران قرار می گیرند به طوری که ۹ هزار و ۶۲۰ خانوار تحت حمایت ۵۱ هزار و ۵۰۱ حامی هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۹۵ هزار و ۵۰۱ نفر از مددجویان، بیمه خود کمیته امداد هستند و امداد تاکنون ۸ میلیارد تومان در بخش درمان هزینه کرده است در حالی که به مراکز درمانی طرف قرارداد به دلیل کسری اعتبارات ۲ تا ۳ ماه بدهکار هستیم که البته قرار است تا پایان هفته ۴ میلیارد تومان بدهی پرداخت تا بتوانیم آن را تسویه کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در مورد وام های کارگشایی نیز، گفت: سقف این وام ۲ میلیون تومان است و در سال جاری ۵۸ درصد وام ها به نیازمندان غیر تحت پوشش و ۴۲ درصد نیز به افراد تحت پوشش پرداخت شده است که ۱۳ هزار و ۳۵۱ نفر وام کارگشایی با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه هزارو ۴۵۵ نفر وام خودکفایی با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان دریافت کرده اند، گفت: این وام بدون کارمزد از ۲ تا ۳ میلیون تومان به مددجویان پرداخت می شود.

سبحانی در مورد تسهیلات بانکی پرداخت شده به مددجویان نیز اشاره کرد و گفت: ۲ هزار و ۱۵۳ نفر با اعتبار ۲۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون تومان تقریبا به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان از بانکها وام دریافت کرده اند.

به گفته وی، طی ۱۰ ماهه امسال برای ۲ هزار و ۲۷۰ مددجوی تحت پوشش از طریق کاریابی امداد شغل ایجاد شد و در مجموع ۵ هزار و ۹۰۲ نفر از طریق کاریابی و وام دارای شغل شدند.

سبحانی با اشاره به اینکه تعهد ما در سال جاری ایجاد ۱۰ هزار شغل بوده است، گفت: متاسفانه به دلیل عدم همکاری خوب بانکها نتوانستیم به تعهدات خود عمل کنیم به طوری که بانکها از صد در صد تسهیلات، ۳۰ درصد آن را پرداخت کرده اند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه ۷ هزار و ۸۱۰ نفر آموزش های فنی و حرفه ای دیده اند، گفت: ۸ هزار و ۸۰۸ نفر طی این مدت از آموزش های حقوقی بهره مند شده اند.

وی به تسهیلات مسکن نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه از سال گذشته به دلیل اینکه ثبت نام مسکن مهر پایان یافته و همچنین افزایش سهم آورده مددجویان نتوانستیم برای تعداد زیادی مسکن ایجاد کنیم به طوری که فقط ۱۳۲ نفر صاحب خانه شدند در حالیکه سال گذشته ۴۰۰ الی ۵۰۰ خانه برای مددجویان احداث شد.

به گفته سبحانی، ۹۰۰ میلیون تومان کمک امداد و ۵ میلیارد و ۸۴ میلیون تومان نیز از سوی خیرین در بخش مسکن هزینه شده است و در بخش تعمیرات مسکن مددجویان یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اختصاص داده شده است.

وی در مورد پرداخت عیدی مددجویان تحت پوشش، تصریح کرد: بر اساس رایزنی انجام شده و قول مساعد دولت قرار است به زودی عیدی مددجویان و همچنین مستمری اسفندماه آنها پرداخت شود.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه میانگین عیدی هر نفر ۷۰ هزار تومان است، گفت: بیش از ۶۳ هزار خانوار تحت پوشش عیدی را دریافت می کنند.

سبحانی به سبد کالای نیازمندان نیز اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تقریبا هر دو ماه یکبار سبد کالا به مددجویان تحت پوشش پرداخت می کند به طوری که با شارژ کارت یارانه آنها می توانند از فروشگاههای طرف قرارداد سبد کالای خود را دریافت کنند که البته در دوره گذشته در ۹۰ درصد فروشگاهها این سبد بدون تخلف پرداخت شد اما در ۲ فروشگاه در تهران تخلفاتی صورت گرفت به طوری که از ۹ کیلو مرغ فقط ۴ کیلو به نیازمندان ارائه می شد که با پیگیری این مشکل برطرف شد.