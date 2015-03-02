ضرورت توجه به نظارت در نظام سلامت/ بیمه ها وارد عمل شوند

علی اعتصام پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فعال شدن مدیریت درمان در اعتباربخشی بیمارستان های استان بسیار مهم است، گفت: سازمان های بیمه مانند تمام دنیا در اعتباربخشی و نظارت بر فرآیندهای درمانی ارائه شده به بیماران که عموما از قشر ضعیف جامعه هستند، کمک کنند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان در استان خرج درمان مستقیم و غیرمستقیم کرده است که پیش بینی می شود، بیش از یک تریلیون در سال آینده برسد چراکه در شش ماهه دوم طرح نظام سلامت نیز اجرایی شده است.

بدون توجه به امر نظارت میلیاردها تومان هزینه کرد برای درمان نیز نیز بدون تاثیر است

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی اصفهان اضافه کرد: البته این نکته حائز اهمیت است که اگر در ارتقای نظام سلامت به امر نظارت به اندازه کافی دقت نشود میلیاردها تومان هزینه کرد برای بیماران، نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت.

وی با اشاره به لزوم راه اندازی سیستم های ارجاع بیماران تاکید کرد: البته تراکم جمعیت در این ارتباط طبیعی است اما هم اکنون اغلب درمانگاه ها دارای صف نوبت دهی هستند که در این راستا راه اداری سیستم ارجاع بیماران برای برخورد نظام مند با بیماران ضروری است.

اعتصام پور گفت: در همین ارتباط چندین اقدام اساسی از جمله مقیم کردن تخصص هایی همچون زنان، بیهوشی، پاویون پزشک متخصص اطفال داخلی و جراحی ضروری است.

۲۴ ساعته شدن متخصصان در اورژانس

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت های های خالی و افزایش ساعت برای روندهای درمانی مختلف افزایش پزشک متخصص در بیمارستان های شهرستان ها ضروری است و ۲۴ ساعته شدن حضور متخصصان طب اورژانس نیز در دست اقدام است.

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی اصفهان با اشاره به اینکه در مجاورت مرکز همایش های کشوری ۶۰ هزار مترمربع مساحت به کاربری سلامت اختصاص یافته است، گفت: تصمیم بر آن است که در این بخش بیمارستان بزرگ میلاد ۳ افتتاح شود و با توجه به اینکه به این زمین کاربری اختصاصی دارد که مجوز کشوری نیز دارد از شهرداری تقاضا داریم هرچه زودتر در زمینه مجوز این مکان همکاری لازم را داشته باشد.