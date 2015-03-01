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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۸

آیت الله علوی گرگانی:

سپاه حامی ولایت است/ باید قدر ولایت فقیه را بدانیم

سپاه حامی ولایت است/ باید قدر ولایت فقیه را بدانیم

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه همه باید ولایت فقیه را بپذیریند، سپاه را از حامیان ولایت فقیه معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی ظهر یکشنبه در جمع پاسداران و فرماندهان سپاه علی ابن ابی طالب(ع) با اشاره به اینکه حضرت علی(ع) به گفته‌های پیامبر(ص) به خوبی گوش فرا می‌دادند به عدم کهنگی قرآن در زمان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: قرآن در هر عصر و زمانی تازه و همیشگی است و هیچگاه کهنه نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قیامت روز وحشت است، ابراز داشت: خداوند می‌فرمایند افرادی که با ولایت هستند از وحشت قیامت در امان می‌مانند زیرا ولایت ریشه قرآنی دارد و توجه به ولایت امری مهم و اساسی است.

استاد برجسته حوزه گفت: در روز قیامت از انسان‌ها سئوال می‌شود که شما با ولایت چگونه رفتار می‌کردید و آیا وظایف خود را برای ولایت به خوبی انجام دادید یا خیر؟

وی سپاه را حامی ولایت معرفی کرد و بیان داشت: سپاه همیشه حامی ولایت است و همواره در تمامی صحنه‌ها از ولایت پشیتبانی کرده است.

آیت الله علوی گرگانی به مسئولیت سنگین مرجعیت اشاره کرد و گفت: افرادی که مقام مرجعیت را تقبل می‌کنند اقدامی سخت انجام می‌دهند زیرا فتوا دادن امری بسیار مشکل است.

وی با اشاره به اینکه باید همیشه قدر ولایت فقیه را بدانیم و وی را هیچ‌گاه تنها نگذاریم، افزود: نخستین وکیل ولایت حضرت فاطمه(س) بود که جان خود را برای ولایت گذاشتند و چنانچه در مسئله ولایت حامی ولایت فقیه و رهبری و مراجع تقلید باشیم همانند حضرت فاطمه(س) عمل خواهیم کرد.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: با حمایت از ولی فقیه باید بتوانیم نه تنها ملت ایران بلکه ملت‌های دیگر را نیز بدون جنگ و خونریزی و با منطق به سوی جمهوری اسلامی دعوت کنیم و همواره باید دنیا زیر خیمه ولایت باشد.

 

کد مطلب 2508974

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    نظرات

    • سرباز ولایت ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
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      همه مردم ایران حامی ولایت فقیه هستند، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست.

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