سپاه حامی ولایت است/ باید قدر ولایت فقیه را بدانیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی ظهر یکشنبه در جمع پاسداران و فرماندهان سپاه علی ابن ابی طالب(ع) با اشاره به اینکه حضرت علی(ع) به گفته‌های پیامبر(ص) به خوبی گوش فرا می‌دادند به عدم کهنگی قرآن در زمان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: قرآن در هر عصر و زمانی تازه و همیشگی است و هیچگاه کهنه نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قیامت روز وحشت است، ابراز داشت: خداوند می‌فرمایند افرادی که با ولایت هستند از وحشت قیامت در امان می‌مانند زیرا ولایت ریشه قرآنی دارد و توجه به ولایت امری مهم و اساسی است.

استاد برجسته حوزه گفت: در روز قیامت از انسان‌ها سئوال می‌شود که شما با ولایت چگونه رفتار می‌کردید و آیا وظایف خود را برای ولایت به خوبی انجام دادید یا خیر؟

وی سپاه را حامی ولایت معرفی کرد و بیان داشت: سپاه همیشه حامی ولایت است و همواره در تمامی صحنه‌ها از ولایت پشیتبانی کرده است.

آیت الله علوی گرگانی به مسئولیت سنگین مرجعیت اشاره کرد و گفت: افرادی که مقام مرجعیت را تقبل می‌کنند اقدامی سخت انجام می‌دهند زیرا فتوا دادن امری بسیار مشکل است.

وی با اشاره به اینکه باید همیشه قدر ولایت فقیه را بدانیم و وی را هیچ‌گاه تنها نگذاریم، افزود: نخستین وکیل ولایت حضرت فاطمه(س) بود که جان خود را برای ولایت گذاشتند و چنانچه در مسئله ولایت حامی ولایت فقیه و رهبری و مراجع تقلید باشیم همانند حضرت فاطمه(س) عمل خواهیم کرد.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: با حمایت از ولی فقیه باید بتوانیم نه تنها ملت ایران بلکه ملت‌های دیگر را نیز بدون جنگ و خونریزی و با منطق به سوی جمهوری اسلامی دعوت کنیم و همواره باید دنیا زیر خیمه ولایت باشد.