قرنطینه نهال در جنوب کرمان راه اندازی شد

محمدرضا احمدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با قرار گرفتن در آستانه بهار و گرم شدن هوا در جنوب کرمان فصل کشت نهال نیز در باغ ها و مزارع جنوب کرمان نیز شروع شده است و به همین دلیل کنترل نهالهای آلوده و جلوگیری از ورود این نهالها در دستور کار قرار دارد.

وی خواستار استفاده نهالهای لیبل دار در باغ ها شد و افزود: ورود نهال های آلوده می تواند خسارت های جبران ناپذیری به خصوص در بحث مراکبات ایجاد کند همان طور که در خصوص بروز آفت جاروی جادوگر روی داد و بخش قابل توجهی از باغ های لیمو ترش جنوب کرمان خشک شد و از بین رفت.

احمدی ادامه داد: کشاورزان به بهانه ارزان بودن نباید نهال های متفرقه را خریداری کنند زیرا امکان دارد کل زحمات یک عمرشان به هدر رود و در این راستا باید هوشیار باشند و مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

مدیرحفظ نباتات جهادکشاوری جنوب کرمان از راه اندازی پستهای قرنطینه در جنوب کرمان خبر داد و گفت: نهال های ورودی به استان در این پستها مورد بررسی قرار می گیرند و بعد از لیبل گذاری به باغداران تحویل داده می شود.

وی همچنین از برخورد شدید و قانونی با افراد خاطی در این زمینه خبر داد و گفت: هر گونه انحراف از این مسیر موجب آلودگی کل باغ های منطقه می شود.