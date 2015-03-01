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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

احمدی:

قرنطینه نهال در جنوب کرمان راه اندازی شد

قرنطینه نهال در جنوب کرمان راه اندازی شد

کرمان – مدیرحفظ نباتات جهادکشاوری جنوب کرمان با اشاره به احتمال ورود نهال های آلوده به جنوب کرمان از احداث پست قرنطینه نهال در شهرستانهای جنوبی کرمان خبر داد.

محمدرضا احمدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با قرار گرفتن در آستانه بهار و گرم شدن هوا در جنوب کرمان فصل کشت نهال نیز در باغ ها و مزارع جنوب کرمان نیز شروع شده است و به همین دلیل کنترل نهالهای آلوده و جلوگیری از ورود این نهالها در دستور کار قرار دارد.

وی خواستار استفاده نهالهای لیبل دار در باغ ها شد و افزود: ورود نهال های آلوده می تواند خسارت های جبران ناپذیری به خصوص در بحث مراکبات ایجاد کند همان طور که در خصوص بروز آفت جاروی جادوگر روی داد و بخش قابل توجهی از باغ های لیمو ترش جنوب کرمان خشک شد و از بین رفت.

احمدی ادامه داد: کشاورزان به بهانه ارزان بودن نباید نهال های متفرقه را خریداری کنند زیرا امکان دارد کل زحمات یک عمرشان به هدر رود و در این راستا باید هوشیار باشند و مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

مدیرحفظ نباتات جهادکشاوری جنوب کرمان از راه اندازی پستهای قرنطینه در جنوب کرمان خبر داد و گفت: نهال های ورودی به استان در این پستها مورد بررسی قرار می گیرند و بعد از لیبل گذاری به باغداران تحویل داده می شود.

وی همچنین از برخورد شدید و قانونی با افراد خاطی در این زمینه خبر داد و گفت: هر گونه انحراف از این مسیر موجب آلودگی کل باغ های منطقه می شود.

کد مطلب 2508976

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