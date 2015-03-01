رونق توسعه تجارت الکترونیک در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر توفیق در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، از افزایش تجارت جهانی الکترونیک در دنیا و به تبع آن در ایران خبر داد و گفت: در سال ۲۰۱۵ یک سوم تجارت جهانی الکترونیک مربوط به آسیا و اقیانوسیه بوده است و این در شرایطی است که خرده‌فروشی اینترنتی در ایران رونق گرفته است.

معاون وزیر صنعت افزود: در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ علی‌رغم بحران اقتصادی، پتانسیل قابل توجه تجارت الکترونیک منجر به افزایش حجم سفارش یا خریدهای اینترنتی در دنیا شده است که در این میان حجم تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه ۳۳.۴ درصد کل تجارت دنیا را به خود اختصاص داده است.

وی از برگزاری دوشنبه‌ بازار اینترنتی به منظور توسعه خریدهای اینترنتی در کشور خبر داد و گفت: این جشنواره از هجدهم تا بیست و پنجم اسفند ماه با هماهنگی اصناف کشور برگزار خواهد شد و در آن تلاش می‌شود تا مردم بتوانند با استفاده از فرصت خرید، از دارندگان نشان اعتماد الکترونیکی، خریدهای خود را بدون مراجعه حضوری به بازار، صورت دهند.

همچنین محمد گرکانی‌نژاد، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در این نشست گفت: بررسی‌ها در دنیا نشانگر این است که قلب تپنده تجارت الکترونیک دنیا به سمت آسیا در حال حرکت است و در سال ۹۳ در ایران دو نوع پرداخت به صورت اینترنتی و پرداخت هنگام تحویل کالا سبب شده اگرچه آمار تجارت الکترونیک رو به افزایش است، اما تحول آماری جدی وجود نداشته باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر سامانه «شاپرک» بانک مرکزی آماری در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال را در نیمه اول امسال ثبت کرده که پیش‌بینی می‌شود مجموع خریدهای اینترنتی در سال ۹۳ به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برسد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ادامه داد: خریدهای اینترنتی در ایران نسبت به سال ۹۲، ۲۳۹ درصد رشد داشته که به نظر می‌رسد در سال ۹۴ باید شاهد رشد جهشی کشور در این زمینه بود.

وی تصریح کرد: نماد اعتماد الکترونیکی یک لوگوی فعال است که مردم با مشاهده آن در سایت‌های خرید اینترنتی می‌توانند خرید مطمئنی را انجام داده و در صورت بروز هر گونه اشکال، شکایت‌های خود را ارائه دهند.

گرکانی‌نژاد ادامه داد: تا به امروز ۶۰۰ سایت برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کرده‌اند که تخفیف‌های ۳۰ تا ۳۵ درصدی را برای کالاهای خود ارائه می‌کنند.