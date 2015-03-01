ایران توانایی نجات آثار تاریخی عراق را دارد

به گزارش مهر، سیزدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران پیش از ظهر روز یکشنبه در سالن اجتماعات موزه ملی با حضور باستان شناسان داخلی و خارجی برگزار شد.

در این برنامه محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور گفت: بعد از ۸ دهه از فعالیت های باستان شناسی هنوز به بسیاری از پرسش ها پاسخ داده نشده است و هنوز علوم میان رشته ای همچنان که باید به خدمت باستان شناسی گرفته نشده و کتاب های غنی باستان شناسی نیز محدود هستند حتی نتایج کاوش ها نیز به صورت وسیع انتشار داده نشده است.

وی گفت: سازمان باید در تعامل بین خود، جامعه و دانشگاه قدم بردارد سپس دیگران باید بتوانند از این فضا استفاده کنند اما بحث اساسی موضوع یکپارچگی پژوهش، حفاظت و معرفی است. معرفی و پژوهش بخشی از فرایند مرمت هستند و نباید آنها را از هم جدا کرد. چطور ممکن است جایی کاوش انجام شود و معرفی و حفاظت از آن در جای دیگری به نتیجه برسد. حتی اگر موضع ای خودش کار انتشاراتش را انجام دهد کار موفقی صورت گرفته است.

وی گفت: اگر معرفی انجام نشود دوباره باید به پرسش های باستان شناسی پاسخ داده شود.

وی گفت: اکنون در حوزه ثبت، تلاش شده تا ثبت آثار تاریخی و حرائم را گسترش دهیم. شوراهای منطقه ای را راه اندازی کرده ایم که به سرعت حریم آثار تاریخی را ثبت کنند. در حوزه پایگاه های میراث جهانی نیز توسعه‌های کمی و کیفی انجام شده باید بدانیم غیر از بحث های نجات بخشی اولویت های باستان شناسی کجاست.

طالبیان افزود: ما در حوزه موزه‌ها با ۱۲ موزه ای که سال ها بلاتکلیف مانده بودند مواجه شدیم و اگر پولی به دست ما می رسید آن را برای مشاور و کارهای دیگر هزینه می‌کردیم. در زمان مدیریت آقای سلطانی فر اعلام شد که باید کارها از روی زمین برداشته شود و اولویت‌بندی صورت گیرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال موزه خراسان قرار بود ۴ سال بعد راه اندازی شود ولی اکنون افتتاح شده و به تدریج در حال تکمیل طبقات آن هستیم. موزه‌های کرمانشاه، اهواز، تبریز و شیراز نیز قرار است ساماندهی شوند پس می توان با پول کم و برنامه‌ریزی درست کار انجام داد. موزه دوران اسلامی نیز ۱۲ سال گرفتاری داشت قرار است ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۴ راه اندازی شود.

وی درباره اقدامات داعش در موزه‌های شهر موصل گفت: سازمان‌های جهانی از جمله آیسسکو اعلام کردیم که این اقدام را محکوم کنند و ایران می‌تواند در بخش نجات بخشی آثار همکاری های لازم را انجام دهد و آثاری که در خطر هستند را به امانت گرفته و پس از اینکه در آنجا آرامش برقرار شد به عراق برگردانیم. برای کشور سوریه نیز این بحث مطرح شد. امیدوارم اگر این موضوع به صورت رسمی اعلام شد همه همکاران به کمک ما بیایند.