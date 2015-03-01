به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی ظهر یکشنبه در همایش اقتصاد هنرایران با اشاره به تدوین لایحه قانون حمایت از پدیدآورندگان آثار هنری، گفت: این لایحه پس از تصویب در دولت به مجلس ارائه شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این راه از هنرمندان دفاع می کند.

وی ادامه داد: باید به این واقعیت اشاره کرد که رابطه هنر و اقتصاد یک رابطه تاریخی است و هنر در سرزمین ایران قبل و بعد از اسلام با صنعت آمیخته بوده زیرا فعل ساختن را که در رابطه بسیاری از هنرها به کار می بریم نشان از این دارد که هنر یک صنعت محسوب می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بحث اقتصاد فرهنگ و هنر در طول چند دهه گذشته مغفول مانده بود و امروز مورد توجه قرار گرفته، حضور هنرمندان در این همایش نشان دهنده این مهم است و خوشبختانه در محیط های دانشگاهی ما توجه ویژه ای به این امر شده است.

جنتی با اشاره به اینکه ساماندهی اقتصاد کشور از برنامه های اساسی دولت یازدهم است، افزود: همه بخش هایی که می توانند در تولید ناخالص سهمی داشته باشند باید مورد توجه باشد.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس اصل ۴۴ و سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر حوزه هایی که دارای ارزش افزوده بالا هست مورد تاکید قرار گرفته، گفت: یکی از این بخش ها اقتصاد خلاق است یعنی محصولاتی که ناشی از خلاقیت، نوآوری و کنش ذهن خلاق انسان است.

ارزش افزوده اقتصاد خلاق ناشی از خلاق ذهن و فکر است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه در جهان معاصر هنر در پیوند با فناوری های پیشرفته منشا یک جریان پرقدرت اقتصادی شده که به عنوان اقتصاد خلاق در ادبیات اقتصادی جهان از آن یاد می شود، تاکید کرد: ارزش افزوده اقتصاد خلاق ناشی از خلاق ذهن و فکر است.

جنتی تصریح کرد: اقتصاد خلاق شاخه ای از اقتصاد جهانی مبتنی بر خلاقیت های فرهنگی و هنری است به طوری که متوسط حدود پنج درصد تولید ناحالص کشورهای پیشرفته را در دست گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حجم و ارزش اقتصاد خلاق در جهان عددی بالغ بر هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار است، یادآور شد: در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و آلمان این اقتصاد بخش عمده ای از اقتصاد را به عهده می گیرد اما متاسفانه در ایران چنین بحث مهمی دارای جایگاه نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: اگر نتوانیم ظرفیت های اقتصادی خود را بشناسیم و به ثروت تبدیل کنیم به یک مصرف کننده صرف تبدیل می شویم در حالی که می توانیم به یکی از قطب های مهم اقتصاد خلاق و تولید فکر تبدیل شویم آنهم در کشوری با فرهنگ و تمدن هفت هزار ساله که دوست و دشمن به آن اعتراف دارند.

جنتی تاکید کرد: اگر در صنایع مختلف هزینه تولید شغل حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیون ريال باشد این رقم برای اقتصاد خلاق کمتر از یک سوم است.

وی سرمایه اصلی اقتصاد خلاق را اندیشه و خلاقیت دانست و یادآور شد: این اقتصاد در کنار سرمایه اندک فرصت مناسبی برای کارآفرینی محسوب می شود که تحقق و رونق اقتصاد هنر نه تنها هنر توسعه می یابد بلکه با توسعه اجتماعی و فرهنگی سایر بخش ها مانند صنعت و آموزش هم توسعه پیدا می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه امروزه جهان پذیرفته که فرهنگ بستر توسعه است، اضافه کرد: هیچ توسعه سیاسی و اقتصادی را نمی توانیم توسعه ای جامع بدانیم مگر اینکه توسعه فرهنگی انجام شود و مقصد توسعه تامین رفاه مادی و معنوی جوامع است لذا نقش و جایگاه فرهنگ در دنیا اهمیت ویژه ای دارد.

باید سهم فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی شناسایی و ارتقا دهیم

وی با تاکید بر اینکه در ایران اسلامی هم اگر می خواهیم برنامه پنجم توسعه محقق شود باید به فرهنگ و هنر توجه داشته باشیم، یادآور شد: باید سهم فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی شناسایی و ارتقا دهیم.

جنتی با بیان اینکه اولین سیاست تغییر رویکرد نظام برنامه ریزی کشور به فرهنگ و هنر است و اظهار داشت: مدیریت برنامه ریزی فرهنگ را به یک کالای لوکس توجه نکند و بپذیرد فرهنگ و هنر نیز از ظرفیت های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و در اقتصاد کشور سهمی داشته باشند.

صندوق نیک اندیشان هنر تا پایان سال پذیره نویسی می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه گسترش نهادهای مالی در بخش فرهنگ و هنر دومین سیاست وزارتخانه است و از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی قابل انجام بوده، افزود: در این رابطه تفاهم نامه ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کانون بانک ها و موسسات خصوصی انجام شده است و در آبان ماه اولین صندوق نیک اندیشان هنر مجوز پذیره نویسی در بورس گرفت که تا پایان سال پذیره نویسی می کند.

وی اظهار داشت: سومین سیاست تامین زیرساخت های توسعه و فرهنگ است که تامین تجهزیان و فناوری های پیشرفته و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در زمینه های تولید و توزیع باید مورد توجه قرار گیرد.

جنتی افزود: تقویت انسجام ارکان اصلی فرهنگی از قبیل صنوف فرهنگی و هنری و غیره باید به آن پرداخته شود، گسترش صنایع فرهنگی و خلاق از جمله سیاست های کلانی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی باید محقق شود که بدون گسترش صنایع خلاق نمی توان ظرفیت بالقوه را بالفعل ساخت و محصولات و کارهای فرهنگی و هنری در حتی حد نیاز داخلی تولید شود.

وی ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر را دیگر نکته مورد توجه دانست و یادآور شد: کسب جایگاه در خور و شان ایران اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، که باید برای نیل به آن برنامه ریزی شود و همچنین صادرات محصولات فرهنگی و هنری ایران به بازارهای جهانی باید انجام گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه اجرای نمایش، پخش فیلم و موسیقی ایران اسلامی در خارج از کشور به منظور عرضه فرهنگ اسلامی و ایران مورد تاکید کرد: تدوین سیاست های تشویقی و حمایتی در این توسعه بسیار راه گشا خواهد بود.

سیاست های سلیقه ای و دوره ای مخل امنیت و اقتدار فرهنگی است

جنتی با تاکید بر اینکه سیاست تامین محیط قانونی شفاف و کارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: اقتدار فرهنگی با تامین امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر امکان پذیر است و سیاست های سلیقه ای و دوره ای مخل امنیت و اقتدار فرهنگی است.

وی، وزارت فرهنگ و ارشاد را حافظ امنیت و اقتدار اصحاب فرهنگ و هنر دانست و افزود: برنامه ریزی ملی و استانی برای اشتغال زایی و شرکت های کوچک و متوسط در حوزه صنایع فرهنگی و هنری، تقویت هنرستان ها و مراکز علمی و کاربردی برای ارتباط موثر و دو سویه سیاست دیگری محسوب می شود که مورد توجه است.

لزوم ایجاد توزان و تعادل بین بخش فرهنگ و سایر بخش ها در بودجه های ملی

جنتی با اشاره به اینکه آخرین سیاست ایجاد توزان و تعادل بین بخش فرهنگ و سایر بخش ها در برنامه های توسعه و در بودجه های ملی است، گفت: اگر قرار باشد حوزه فرهنگ پاسخگوی تمام کاستی های و آسیب های اجتماعی باشد ولی از بودجه تنها نیم درصد بهره ببرد و بودجه فرهنگ باید به حداقل پنج برابر بودجه موجود ارتقا پیدا کند تا بتواند علاوه بر تامین نیازهای داخلی پاسخگوی توقعات و انتظارات باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه مالکیت فکری و اثری، تاکنون قوانین داشتیم ولی به درستی اجرایی نداشته ایم تصریح کرد: از یک سال قبل تدوین این قانون را مد نظر قرار دادیم که لایحه آن در دولت تصویب شد و اکنون به مجلس ارائه شده که جامع ترین قانون حق انحصار است.

تلاش برای دفاع از حقوق هنرمندان و حقوق پدید آوردگان آثار هنری

وی افزود: تاکنون هم در اداره کل حقوقی و مالکیت معنوی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چند هزار اثر ثبت شده تا کسی نتواند به آن تجاوز کند و وزارت فرهنگ و ارشاد هم از هنرمندان دفاع می کند تا حقوق پدید آوردگان آثار تضییع نشود.

جنتی با اشاره به اینکه مطالعه جدی برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون "برن" و "پاریس" در حال انجام است که در این کنوانسیون ها از حق پدید آورندگان در صحنه بین المللی دفاع می کند، یادآور شد: برای پیوستن آن به این نتیجه ای نرسیده ایم و نمی دانیم پیوستن به آن به نفع کشور بوده و یا به ضرر ماست و اگر به نتیجه برسیم به آنها خواهیم پیوست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی هنرمندان و اصحاب فکر و هنر است، افزود: متاسفانه بسیاری از فرهیختگان، هنرمندان و روزنامه نگاران ما از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار نیستند و حتی اگر یک هنرمند صاحب نام دچار بیماری صعب العلاج شود مشکل برای وی پیش می آید.

صندوق هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران تقویت می شود

جنتی از تقویت صندوق هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران خبر داد و افزود: این صندوق در بدو ورود من به وزارتخانه بیش از ۳۰۰ میلیارد ريال بدهی داشت که اکنون این بدهی به ۵۰۰ میلیارد ريال رسیده و برای رفع این مشکل ۶۰۰ میلیارد ريال در بودجه در نظر گرفته شد تا ضمن ارائه بدهی ها، بتوانیم افراد هنرمند بیشتری را جمع آوری کنیم.

وی با اشاره به اینکه می خواهیم این صندوق به یک بنگاه سودآور تبدیل شود تا روی پای خود بایستد در هیئت مدیره آن افراد اقتصاد دان هستند، افزود: تمام تلاش ما این است که این صندوق با استفاده از منابع موجود تولید سرمایه کند البته این تولید سرمایه زمان می برد و امیدوارم ظرف چند سال آینده آثار مثبت آن را خواهیم دید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: در این زمینه تلاش زیادی شد و امروز بسیار خوشحالم این تفکر پرداختن به اقتصاد فرهنگ و هنر در بین اصحاب فکر و اندیشه شکل می گیرد امیدوارم با پیگیری سیاست هایی مورد اشاره بتوانیم ضمن ترویج و توسعه فرهنگ دیرینه و غنی خودمان و ارائه آن دیگر ملل، اصحاب فرهنگ بتوانند ارزش مادی نوآوری خودشان را ببینند و درک کنند.