سیدمحمدصادق خرازی عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه مشکلی در رابطه میان اصلاح‌طلبان با نظام وجود دارد که حزب ندای ایرانیان می‌خواهد به ترمیم این رابطه اقدام کند؟ اظهار کرد: هرکسی یک تفسیری از این موضوع دارد اما تلاش ما بر این است که بتوانیم ارتباط بین نظام و اصلاحات را روز به روز بیشتر کنیم.

وی با بیان اینکه ما معتقدیم نظام جمهوری اسلامی نظامی مردمی و اصلاحات هم مردمی است تاکید کرد: اصلاحات و آزادی در ذیل نظام و انقلاب متولد شده است و همزاد انقلاب محسوب می‌شود که باید با توجه به این موضوع و تلاش جمعی، مشکلات و مسائل موجود را حل و فصل کرد.

خرازی در پاسخ به این سوال که از چه زمانی جریان اصلاحات دچار آسیب‌های متعدد شد؟ گفت: آسیب‌های جدی به جریان اصلاحات هم با «تندروی» و هم با «بدگویی» از اواسط دوران هشت ساله اصلاحات شروع شد.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان ادامه داد: می‌توان برای آسیب‌های وارده به جریان اصلاحات عطف تاریخی در نظر گرفت اما به هر صورت این جریان تا به امروز ادامه پیدا کرده است.