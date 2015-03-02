آوا فیاض تهیه‌کننده تئاتر نمایش «سیستم گرون هلم» درباره توزیع فیلم تئاتر آن به خبرنگار مهر گفت: فیلم تئاتر «سیستم گرون هلم» چهلمین دی وی دی است که توسط مرکز موسیقی بتهوون وارد بازار می شود. این فیلم تئاتر قرار است از روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه وارد بازار شود. این دی وی دی در مرکز موسیقی بتهوون، مراکز فرهنگی و پردیس های سینمایی مثل آزادی و ملت و تماشاخانه ایرانشهر در دسترس علاقمندان تئاتر قرار خواهد گرفت.

فیاض که تهیه کنندگی اجرای اول این نمایش را که تابستان امسال در تماشاخانه نیاوران به صحنه رفت بر عهده داشته است، بیان کرد: بابک برزویه کارگردانی تلویزیونی این فیلم تئاتر را که با سه دوربین تصویربرداری شده بر عهده داشته است. همچنین قرار است این اثر به تعداد محدودی از دانشجویان با ۲۰ درصد تخفیف عرضه شود.

وی که اولین تجربه تهیه کنندگی اش در تئاتر را با این نمایش پشت سرگذاشته درباره جایگاه تهیه کننده در تئاتر ایران یادآور شد: درحال حاضر تهیه کننده در تئاتر هم به نوعی سرمایه گذار یک اثر است و هم روند اجرایی و مدیریت کلان پروژه را بر عهده دارد. در واقع تهیه کننده در تئاتر شخصی مثل مدیر تولید در سینما است و حرفه اش تخصصی تر از این در تئاتر جا نیفتاده است. تهیه کننده ای در تئاتر پیدا نمی‌شود که حاضر باشد پول کلانی را وارد این چرخه کند چون می داند بازگشتی برای سرمایه اش در کار نیست.

فیاض ادامه داد: از طرف دیگر نیز وقتی که اسم تهیه کننده در یک گروه نمایشی مطرح می شود توقعات افراد گروه بالا می رود و انتظاراتی بیش از حد از و رقم های عجیب و غریبی را مطرح می کنند. نکته دیگر اینکه تهیه کنندگی در تئاتر مقطعی است و از یک بازه زمانی تا یک تاریخ مشخص اعتبار دارد و اگر مکان اجرای نمایش و یا گروه بازیگران تغییر کند عنوان تهیه کننده دیگر اعتباری نخواهد داشت و گروه می تواند بدون حضور وی اثرش را در جای دیگری به صحنه ببرد در حالیکه در سینما، تهیه کننده صاحب حقوقی یک اثر به حساب می آید.

وی درباره حضور نداشتن به عنوان تهیه کننده در اجرای مجدد این اثر نمایشی توضیح داد: این مساله به همان مقطعی بودن عنوان نام تهیه کننده در تئاتر بازمی گردد. در اجرای مجدد نمایش «سیستم گرون هلم» عوامل تصمیم گرفتند بدون تهیه کننده و تبلیغات حرفه ای مجددا کار را به صحنه ببرند. البته از بازتولید مجدد این اثر نمایشی بسیار خوشحالم و برای گروه نمایش آرزوی موفقیت دارم چون اجرای چنین آثاری به رونق تئاتر ما کمک فراوانی خواهد کرد.

فیاض متذکر شد: من تلاش کردم در اولین تجربه تهیه کنندگی ام در اجرای اول نمایش «سیستم گرون هلم» با همه افراد گروه قرارداد امضا کرده و تا ۱۰ روز بعد از پایان کار با آنها تسویه حساب کنم. خوشبختانه با وجودی که نمایش همزمان با جام جهانی و ماه رمضان و مسابقات والیبال به صحنه می رفت اما با استقبال خوبی روبرو شد.

تهیه‌کننده سیستم «گرون‌هلم» که در زمینه تبلیغات تئاتر نیز فعالیت می کند با اشاره به مشکلاتی که در این حرفه وجود دارد، متذکر شد: متاسفانه در تئاتر ما اگر کاری بتواند پرفروش شود و مخاطبان زیادی را جذب کند می گویند خود اثر توانسته مخاطبان را جذب کند و اگر هم فروش نکند مدیر تبلیغات اثر را مقصر می دانند. در حال حاضر نه تهیه کنندگان تئاتر و نه روابط عمومی ها و گروه های تبلیغات هیچکدام جایگاهی در خانه تئاتر ندارند و به عنوان یک صنف به رسمیت شناخته نمی شوند. بارها شده که گروه های نمایشی حقوق روابط عمومی ها را تنها به این دلیل که آنها اعتباری در خانه تئاتر ندارند و به عنوان یک صنف شناخته شده نمی شوند، نادیده گرفته اند.

این تهیه کننده و مدیر روابط عمومی تئاتر در پایان درباره دیگر فعالیت هایش بیان کرد: تصمیم دارم در عرصه تهیه کنندگی بیشتر از گروه های جوان و دانشجو حمایت کنم که این گروه ها از طریق اساتیدشان در دانشگاه ها به من معرفی می شوند. همچنین قرار است تهیه کنندگی نمایشی به کارگردانی فواد خراباتی را بر عهده داشته باشم که اردیبهشت و خرداد احتمالا در فرهنگسرای ارسباران به صحنه می رود.