اعلام برنامه عزاداری شهادت صدیقه‌ طاهره(س) هیئت میثاق با شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل عزای مادر سادات، حضرت صدیقه طاهره (س) همچون سنوات گذشته امسال نیز از سوی هیأت میثاق با شهدا و در فراق آیت الله مهدوی کنی (قدس سره)، به شرح زیر برگزار می شود:

لطائف قرآنی: حجت الاسلام نورالدین زندیه

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری

مداح: میثم مطیعی

زمان: از یکشنبه ۱۰ اسفند به مدت چهارشب؛ با اقامه فریضه جماعت مغرب و عشاء

مکان: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

از عموم خواهران و برادران جهت شرکت در این محفل ماتم دعوت به عمل می آید.