به گزارش خبرگزاری مهر، سودابه احمدزاده روز یکشنبه در نشست بین‌المللی نقش جوانان در سلامت پس از بلایا که در هتل استقلال برگزار شد، با اشاره به نقش جوانان در مواقع اضطراری و بحران گفت: در حال حاضر تعداد جوانان در دنیا از هر زمانی بیشتر است. به گونه‌ای که یک ۱٫۸ میلیارد نفر جوان ۱۰ تا ۲۴ سال در دنیا وجود دارد که اکثر آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌ کنند و ما باید به آنها کمک کنیم تا زمان بروز حوادث و بحران ها به عنوان بازوی کلیدی ایفای نقش کنند.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل با بیان اینکه در حال حاضر جامعه جهانی به دنبال کاهش فقر است، اظهارداشت: امروزه ۱۷۵ میلیون جوان در کشورهای کم درآمد زندگی می‌کنند که حتی نمی‌توانند کاری پیدا کنند و تعداد زیادی از آنها با درآمد روزانه یک دلار زندگی کرده و ۷۵ میلیون نفر آنها بیکار هستند و این در حالی است که زنان وضعیت نامناسب‌تری دارند که می‌توان با توانمند ساختن آنها تغییرات زیادی ایجاد کرد.

وی با اشاره به جمعیت جوان ایرانیان، گفت: یک‌ سوم جمعیت ایران جوان و نوجوان هستند و این فرصت خوبی است تا بتوانیم از این ظرفیت برای ارتقای آموزش آنها اقدام کنیم.

احمدزاده با بیان اینکه تجربه نشان داده که در زمان بلایا جوانان می‌خواهند کمک کنند اما گاها با چالش های زیادی مواجه شده و حتی وظایف بزرگترها را قبول می‌کنند و آسیب نیز می‌بینند، گفت: جوانان و نوجوانان در زمان حوادث بسیار آسیب‌ پذیر هستند، اما می‌توان با ارائه آموزش‌های کاربردی در زمان صلح از آنها حامیان خوبی در زمان بحران ساخت.

وی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۲ پروژه مشترکی با سازمان جوانان هلال‌احمر در مورد بهداشت باروری در زمان بلایا و نیازهای خاص بانوان انجام شد، گفت: این پروژه اتفاق مهمی بود و این در حالیست که قدم اول در راستای حمایت از جوانان برداشته شده است.