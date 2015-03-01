طرح آرامش بهاری در ۴۸ امامزاده خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محسن مومنی صبح یکشنبه در نشست خبری اظهارکرد: این طرح از ۲۸ اسفند لغایت ۱۵ فروردین ۹۴ در سطح ۴۸ بقعه امامزادگان استان برگزار می شود.

وی بیان داشت: این طرح با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، تقویت باورهای دینی، مذهبی و ارتقا سطح فکری و فرهنگی زائران، تبلیغ و ترویج سنت‌های اصیل اسلامی و خدمت ‌رسانی مطلوب، ایجاد رضایت و علاقه‌مندی در زائران و گردشگران نوروزی اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف خراسان جنوبی بیان داشت: در راستای اجرای این طرح اجرای مراسم لحظه تحویل سال نو در بقاع متبرکه استان برگزار خواهد شد.

وی از برپایی خیمه های معرفت در قالب اجرای این طرح خبر داد و افزود: اجرای برنامه‌هایی از جمله برپایی غرفه‌های کودک، مشاوره، پرسش و پاسخ مذهبی، حجاب و عفاف، تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف، نمایشگاه و مسابقات فرهنگی در اجرای طرح آرامش بهاری پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه به جز ۵ روز ویژه شهادت در روزهای قبل و بعد آن برنامه های طرح آرامش بهاری برگزار خواهد شد، افزود: برنامه سال تحویل در بیرجند در آستانه شهدای باقریه برگزار می شود.

برگزاری سوگواره یاس نبوی در ۴۰ امامزاده استان

وی با اشاره به تقارن ایام نوروز امسال با ایام فاطمیه نیز گفت: در این راستا امسال نیز سوگواره یاس نبوی را در سطح ۴۰ امامزاده شاخص برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه روز چهارم فرودین سال ۹۴ سالروز شهادت حضرت زهرا(س) است، ادامه داد:در قالب سوگواره یاس نبوی به مدت ۵ روز سه برنامه محوری را اجرا خواهیم کرد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف خراسان جنوبی تصریح کرد: برنامه روز شهادت به عنوان یاس نبوی در صبح شهادت با حضور هیئت ها و دسته های عزاداری، برنامه رهروان یاس نبوی ویژه بانوان هر شهرستان عصر روز شهادت و برنامه شام غریبان حضرت زهرا (س) در بقاع برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در سوگواره یاس نبوی و طرح آرامش بهاری استان بیش از ۷۰۰ هزار نفر شرکت کردند؛ ادامه داد: پیش بینی می شود امسال جمعیت بیشتری حضور داشته باشند و این تکلیف را برای ما بیشتر می کند.

حجت الاسلام مومنی از اعزام ۴۵ مبلغ از قم برای اجرای برنامه های طرح آرامش بهاری و سوگواره یاس نبوی در استان خبر داد و افزود:امسال همچنین هفت سین فاطمی را خواهیم داشت و صلوات خاصه حضرت زهرا(س) در لحظه سال تحویل قرائت می شود.

حجت الاسلام مومنی با اشاره به اجرای طرح دست های مهربانی همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در استان گفت:طرح دستهای مهربانی با هدف کمک به ایتام، فقرا، مستمندان، خانواده های بی سرپرست، پرورشگاه یتیمان در راستای اجرای نیت موقوفات برگزار می شود.

وی همچنین از اعزام افراد جامعه هدف اوقاف به سرزمین عتبات عالیات خبر داد و بیان کرد: در قالب این طرح از خراسان جنوبی ۱۶ نفر از خادمین بقاع متبرکه که در روستاهای دور دست خدمت می کنند به سرزمین عتبات عالیات اعزام می شوند.

شرکت ۲۲۰۰ نفر از خراسان جنوبی در آزمون کتبی حفاظ قرآن کریم

وی با اشاره به تکلیف اوقاف در طرح تربیت ۱۵ میلیون حافظ قران کریم گفت: تکلیف اوقاف در سطح کشور در مدت چهار سال تربیت یک میلیون حافظ بوده که در سال ۹۱ تا ۹۳ اجرا شده و برای ۹۴ نیز برنامه ریزی شده است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف خراسان جنوبی ادامه داد: خراسان جنوبی در سال ۹۲ بیش از دو هزار و ۵۰۰ و در سال ۹۳ سه هزار و ۵۰۰ نفر در کلاس های طرح تربیت حفاظ قران کریم شرکت کرده اند.

وی با اشاره به همکاری ۲۰۰ مربی در اجرای این طرح در سطح استان گفت: ۱۵ اسفند ماه جاری ازمون کتبی حفظ قران کریم در استان همزمان با سراسر کشور ساعت ۹ صبح در ۹ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این آزمون هم برای اعطای مدرک به شرکت کنندگان در کلاس ها و هم مسابقه ای برای افراد شرکت کننده است، گفت:از خراسان جنوبی دو هزار و ۲۰۰ نفر برای شرکت در آزمون اعلام امادگی کرده اند.

حجت الاسلام مومنی از غبار روبی امامزادگان و بقاع متبرکه استان تاپایان سال خبر داد و افزود:بیش از ۵۰۰ زائر سرا و ۲۰ سوئیت برای پذیرایی مسافران در سطح بقاع و امامزادگان استان آماده سازی شده است.