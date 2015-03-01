آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس/ جابجایی ۲۰ میلیون مسافر

به گزارش خبرنگار مهر، نیما شهرزاد در جمع خبرنگاران درباره آماده‌سازی ناوگان عمومی حمل و نقل مسافر جاد‌ه‌ای برای ایام نوروز گفت: در نوروز امسال ۲۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۳۸ هزار و ۸۰۰ دستگاه مینی‌بوس و ۳۸ هزار دستگاه سواری کرایه مسافران نوروزی را جابه‌جا می‌کنند، ضمن آنکه در طول ایام سال نظارت‌ها وجود دارد اما در ایام نوروز با توجه به پیک سفر و تقاضای بالای مسافر در کنار افزایش حجم ناوگان نظارت‌ها بیشتر می شود.

معاون دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه به مدیران فنی شرکت‌ها تأکید شده است که در این ایام به صورت کامل بر عملکرد ناوگان خود نظارت کنند ضمن آنکه نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در پایانه‌ها مستقر هستند و بر عملکرد ناوگان نظارت دارند، افزود: نظارت‌ها به صورت محسوس و نامحسوس خواهد بود وتلاش می‌کنیم نوروز امسال مسافران نوروزی مانند سال‌های گذشته سفر ایمنی را داشته باشند.

وی به آغاز فروش اینترنتی بلیت نوروزی اتوبوس از امروز اشاره کرد و افزود: مسافران می توانند با مراجعه به سایت‌های www.irsafar.com و www.payaneh.ir بلیت مورد نظر خرود را خریداری کنند ضمن آنکه سایت‌‌های اینترنتی شرکت‌های تعاونی نیز فروش اینترنتی بلیت را انجام می‌دهند.

شهرزاد با اشاره به اینکه از ۱۷ اسفند ماه فروش حضوری بلیت اتوبوس برای نوروز آغاز می‌شود و فروش حضوری و اینترنتی با هم انجام می گیرد، بیان کرد: فروش حضوری از طریق دفاتر سطح شهر و دفاتر شرکت‌‌های مسافری در پایانه‌ها انجام می‌شود. همچنین طرح نوروزی امسال نیز از ۲۵ اسفندماه آغاز خواهد شد و تا ۱۵ فروردین ۹۴ ادامه می‌یابد.

معاون دفتر حمل مسافر سازمان راهداری با بیان اینکه مسافران در صورت بروز مشکل می‌توانند به دفاتر نمایندگی سازمان راهداری در پایانه‌ها مراجعه کنند و مطمئن باشند که مشکل آنها حل خواهد شد، گفت: مسافران درباره مواردی مانند نرخ بلیت، مشکلات قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر و نحوه برخورد رانندگان و از این قبیل می‌توانند به دفاتر نمایندگی سازمان راهداری در پایانه‌ها مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه بطور حتم در ایام نوروز پیک سفر تقاضا بالاست و درباره ناوگان هم محدودیت‌هایی است اما با همکاری شرکت‌های تعاونی در مسیرهای پرتردد ناوگان اضافه اختصاص می‌یابد، افزود: پیش بینی می شود که نوروز امسال حدود ۲۰ میلیون مسافر توسط انواع ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه جابه‌جا شود.