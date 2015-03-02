دستگاه قضایی به تهدید کنندگان نوامیس مردم ترحم نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، رئیس کل دادگستری در دیدار با معتمدین شهرستان کرج تزلزل مدیریت و تغییرات زود هنگام مدیران را یکی از آسیب های جدی در کرج عنوان کرد و گفت: مدیریت متزلزل آسیبی است که می تواند برای هر سازمان و نظامی مشکل ساز باشد و شهرستان کرج هم از این قاعده مستثنی نیست.

محمد صادق مهدوی راد افزود: در طول ۴ سال، ۴ استاندار در البرز تغییر یافته است که این اتفاق در سایر سطوح مدیریتی استان هم به تناوب قابل مشاهده است و بزرگان شهر نباید به این امر بی تفاوت باشند.

وی ثبات مدیریتی در دستگاه قضا را یکی از ویژگی های بارز قوه قضائیه دانست و گفت: در نتیجه ثبات موجود، در شرایطی که کرج با حداقل زیر ساخت ها و امکانات به استان تبدیل شد ولی اکنون زیر ساخت های لازم ایجاد شده است، روند رسیدگی به پرونده ها رشد قابل توجهی داشته است و ما در شرایطی هستیم که اوقات رسیدگی را کاهش داده ایم بطور مثال در دادگاههای تجدیدنظر که قبل از استان شدن حدود سه سال بود، امروزه در ۹۵ درصد پرونده ها به کمتر از ۴۰ روز رسیده، همچنین در حوزه دادگاههای خانواده دو هزار پرونده انباشته وجود داشت که در حال حاضر موجودی به کمتر از ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است و همزمان به پرونده های جدید هم رسیدگی شده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان البرز با کسانی که بخواهند امنیت و نوامیس مردم را تهدید کنند هیچگونه ترحمی نخواهد داشت، گفت: معتمدین شهر کرج باید در این راستا دستگاه قضائی را کمک کنند و با تلاش در احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اعلان خبر، کمک نمایند.

در این دیدار، معتمدین شهرستان کرج خواهان مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر و سارقین حرفه ای شدند. و از اهتمام دستگاه قضایی در امر مبارزه با جرائم خشن و اعدام قاچاقچیان و متجاوزین به حریم مردم تشکر کردند.