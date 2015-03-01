انتطار ۶ساله شهرداری اصفهان برای واگنهای قطار شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقاییان نژاد ظهر امروز در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه ۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه طی ۲ ماه گذشته بهره‌برداری از پروژه‌های ۵ منطقه شهر اصفهان صورت گرفته است، اظهار داشت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ساماندهی کوه‌های نخودی و قائمیه همانند کوه صفه در دستور کار شهرداری قرار دارد، ابراز داشت: همچنین توسعه تله سیژ ناژوان تا آتشگاه و پس از آن تا کوه قائمیه نیز اجرایی خواهد شد.

شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر راه اندازی قطار شهری اصفهان بزرگ‌ترین دغدغه مردم اصفهان است، بیان داشت: در این راستا باید توجه داشت که ۱۰ کیلومتر از خط اول مترو اصفهان بیش از ۲ سال است که آماده بهره‌برداری است.

وی با تاکید بر انتظار ۶ ساله شهرداری اصفهان برای در اختیار گرفتن واگن‌های مترو اظهار داشت: این در حالی است که پس از این همه سال انتظار سه رام به کشور وارد شده است و تنها یک رام آن به اصفهان داده شده است.

سقاییان نژاد با بیان اینکه با یک رام واگن نمی‌توان قطار شهری را راه‌اندازی کرد، افزود: در این راستا شهرداری اصفهان با بودجه‌های داخلی خود و بدون کمک اعتبارات دولتی ۴ رام واگن را خریداری کرده و در فروردین سال آینده به اصفهان وارد و اردیبهشت ماه قطار شهری حرکت خواهد شد.

راه اندازی سه خط بی آر تی در سال آینده

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی سه خط بی آر تی سال آینده در شهر اصفهان گفت: خطوط میدان قدس – خوراسگان، میدان جمهوری – میدان آزادی و میدان قدس – میدان جمهوری راه اندازی خواهد شد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه سال آینده ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به شهر اصفهان تزریق خواهد شد، افزود: خرید خودروهای هیبریدی برای شهر اصفهان نیز در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در سال آینده است.

وی بهره‌برداری از پروژه‌ میدان شورا در منطقه ۵ شهرداری اصفهان را نیز از دیگر پروژه‌های شهرداری اصفهان دانست و ابراز داشت: این میدان نیز سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

سقاییان نژاد با اشاره به فرارسیدن سالگرد اعلام برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ابراز داشت: شهرداری اصفهان در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده است و نتیجه اقدامات خود را در جلسه‌ای مجزا در اختیار شهروندان قرار خواهد داد.