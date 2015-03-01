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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

توسط شرکت‌ دانش‌بنیان ایرانی؛

لامپ‌های LED مقاوم و ارزان تولید می شوند

لامپ‌های LED مقاوم و ارزان تولید می شوند

یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک فناوری آذربایجان غربی، لامپ های LED مقاوم و ارزان شدند که که نسبت به نمونه‌های دیگر خارجی خود ارزان تر، اما با مقاومت بالا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مختاری- مدیرعامل شرکت دانش بنیان لئو تولید کننده لامپ  LED عنوان کرد: این شرکت با مشارکت یک سرمایه گذار آلمانی راه اندازی شده که قادر است سالانه دو میلیون لامپ ال ئی دی را در بالاترین کیفیت تولید و روانه بازار مصرف کند.

وی بیان کرد: تولیدات برگزیده ما بر دو وجه «منابع نوری بر مبنای LED » و «منابع تغذیه و درایورهای LED» است.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان لئو مزیت این محصولات را قیمت یک پنجمی نسبت به حتی نمونه چینی آن‌ها بیان کرد و گفت: این در حالی است که از نظر مقاومت و صرفه جویی این محصولات قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند.

وی با بیان اینکه در صدد تجاری سازی محصولات خود هستیم، ادامه داد: از آنجایی که محل کارخانه ما در پارک فناوری آذربایجان غربی مستقر است، به کشورهای مرزی نزدیک هستیم از این رو  می‌توان روی بازار منطقه ای ترکیه، عراق و کشورهای آسیای میانه حساب جدی باز کرد.

کد مطلب 2509018

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