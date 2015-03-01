۲۵۰ میلیارد ریال برای رفع نقاط حادثه خیز دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان دشتی اظهار داشت: در سال جاری هفت جلسه برگزار شد که ۴۰ مصوبه در بر داشت و از این تعداد تاکنون ۳۵ مصوبه آن اجرایی شده است.

وی به مهمترین مصوبه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: تسهیل در رفت و آمدها شهری و برون شهری، رفع نقاط حادثه خیز جاده ای و نصب تابلوهای هشدار دهنده از مهمترین مصوبات عنوان کرد.

بردستانی بیان کرد: امسال برای رفع نقاط حادثه خیز محورهای ورودی و خروجی خورموج، محور های بادوله به کاکی، ناصری به شنبه، تبدیل تعدادی آبنما به پل در محور درازی خورموج و کردلان شنبه ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: این اعتبارات از محل های استانی، دو درصد نفت گاز و ملی تامین اعتبار شده که با تخصیص کامل آن تحول خوبی شاهد خواهیم بود.

بردستانی به تعریض محور خورموج به لاور شرقی نیز اشاره و تصریح کرد: قطعه اول این پروژه به طول ۲۰ کیلومتر بزودی اجرایی می شود که تاکنون ۵.۲ میلیارد ریال برای انجام مطالعات آن اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد: تعریض محور خروجی خورموج تا روستای بحیری که به طول پنج کیلومتر است تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

بردستانی همچنین بر ضرورت تسریع در راه اندازی مرکز معانیه فنی با توجه به درخواست های مکرر و مطالبه عمومی مردم توسط شهرداران خورموج تاکید کرد.