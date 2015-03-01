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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۰۳

عظیمی در گفتگو با مهر:

کارخانه سیمان دشتی ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کارخانه سیمان دشتی ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دشتی- مدیر عامل کارخانه سیمان مند دشتی از پیشرفت ۵۳ درصدی کارخانه سیمان دشتی خبر داد.

سید حسین عظیمی ظهر یک‌شنبه در حاشیه بازدید مسئولان از این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ماشین آلات خارجی طرح از فروشندگان معتبر اروپایی و از محل صندوق ذخیره ارزی خریداری و در محل کارخانه نصب شده است.

وی افزود: فاز یک طرح شامل بونکرهای تغذیه آسیاب سیمان، آسیاب سیمان، سیلوهای سیمان و بارگیرخانه تکمیل و راه‌اندازی شده و در حال بهره برداری است.

عظیمی بیان کرد: قرارداد خرید انشعاب ۱۸ مگا وات برق با شرکت برق منطقه‌ای فارس منعقد و خط انتقال برق ۱۳۲ کیلو ولت به طول ۳۵ کیلومتر احداث و در حال بهره برداری است.

وی با بیان اینکه همه اقدامات زیر بنایی برای تامین آب مورد نیاز کارخانه انجام شده است، اضافه کرد: معادن کارخانه انتخاب و مطالعات نیمه تفصیلی آنها و در حال اکتشافات تفصیلی است.

مدیرعامل کارخانه سیمان مند دشتی خاطرنشان کرد: اقدامات زیر بنایی از جمله احداث راه دسترسی کارخانه، احداث ساختمان‌های انبار، کارگاه ساخت، اداری و مهمان‌سرای کارگری و مهندسی انجام شده است.

عظیمی یادآور شد: قرارداد ۲۰ هزار متر مکعب در ساعت گاز با شرکت گاز بوشهر منعقد شده و عملیات اجرای خط انتقال گاز نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه سیمان مند دشتی ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: برای اتمام پروژه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

کد مطلب 2509038

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