کارخانه سیمان دشتی ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سید حسین عظیمی ظهر یک‌شنبه در حاشیه بازدید مسئولان از این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ماشین آلات خارجی طرح از فروشندگان معتبر اروپایی و از محل صندوق ذخیره ارزی خریداری و در محل کارخانه نصب شده است.

وی افزود: فاز یک طرح شامل بونکرهای تغذیه آسیاب سیمان، آسیاب سیمان، سیلوهای سیمان و بارگیرخانه تکمیل و راه‌اندازی شده و در حال بهره برداری است.

عظیمی بیان کرد: قرارداد خرید انشعاب ۱۸ مگا وات برق با شرکت برق منطقه‌ای فارس منعقد و خط انتقال برق ۱۳۲ کیلو ولت به طول ۳۵ کیلومتر احداث و در حال بهره برداری است.

وی با بیان اینکه همه اقدامات زیر بنایی برای تامین آب مورد نیاز کارخانه انجام شده است، اضافه کرد: معادن کارخانه انتخاب و مطالعات نیمه تفصیلی آنها و در حال اکتشافات تفصیلی است.

مدیرعامل کارخانه سیمان مند دشتی خاطرنشان کرد: اقدامات زیر بنایی از جمله احداث راه دسترسی کارخانه، احداث ساختمان‌های انبار، کارگاه ساخت، اداری و مهمان‌سرای کارگری و مهندسی انجام شده است.

عظیمی یادآور شد: قرارداد ۲۰ هزار متر مکعب در ساعت گاز با شرکت گاز بوشهر منعقد شده و عملیات اجرای خط انتقال گاز نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه سیمان مند دشتی ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: برای اتمام پروژه ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.