به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی آثار پذیرفته شده دانشجویان دانشکده‌های سینما تئاتر (هیات بازبینی: محمد حسین ناصربخت و زهره بهروزی‌نیا و رضا مهدی‌زاده)، هنرهای زیبا (هیات بازبینی: رحمت امینی و فرشاد منظوفی‌نیا و علی‌ قلی‌‌پور) و سایر دانشگاه‌ها ( هیات بازبینی: رضا صمدپور، وحید نفر و فرزاد معافی) برای معرفی و حضور در مرحله دوم بازبینی اعلام شد.

شورای انتخاب آثار دانشجویان استان تهران و البرز از تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ نمایش‌ها مورد ارزیابی قرار داد و بازبینی مرحله دوم اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۴ برگزار می‌شود.

اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه‌های سوره، هنر و معماری و تربیت مدرس بعد از اتمام بازبینی اعلام خواهد شد.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران به دبیری امیر مرسلی، ۲۶ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ برگزار می‌شود.

اسامی نمایش‌های پذیرفته شده در مرحله نخست به شرح زیر است:

دانشکده سینما و تئاتر

ردیف کارگردان نام اثر نویسنده 01 احسان شایان فرد شنل قرمزی احسان شایان فرد 02 اسمعیل صالحی خانه عروسک هنریک ایبسن 03 امیر نجفی زیارانی اشخاص محسن محبی 04 آرزو شادمان مطلق قصه های جلال، رازهای سیمین گلسا سهرابی 05 پیمان نعیمی قشنگتر از پریا گروهی 06 توحید محمیان اهی هملت در سایه وحید صادقی 07 حسن معینی آدم آدم است حسن معینی 08 راهله تعبدی مکان اتفاق ناگوار راهله تعبدی 09 سید مازیار سیدی مرسولات بترز بورگ محمد زارعی 10 شهاب آگاهی پادشاه یک چشم شهاب آگاهی 11 طاهره پرورده گزلرش یک خواب: تاریکخانه فاطمه پرورده، طاهره پرورده 12 فاطمه زعفرانی خانه ی برنارد آلبا لورکا 13 فائزه رخ فیروز به یاد آر مرا فائزه رخ فیروز 14 گلاره ریحانی بار گلاره ریحانی 15 مجتبی کریمی سربسته از تهران مجتبی کریمی 16 محمد خاکساری این منم، دگا دیوید آیوز( بازنویسی محمد خاکساری) 17 مریم منصوری هدا گابلر مریم منصوری ( اقتباس از نمایشنامه ایبسن) 18 نسیم اسدپور اپراتور نوع چهارم باقرسروش





دانشکده هنرهای زیبا

ردیف کارگردان نام اثر نویسنده 01 احمد سلگي هويت پروانه هاي مرده احمد سلگي 02 امین اسفندیار فردا .... 03 ایمان عزیزی صدیق چند عکس دست جمعی از یک جنگ ایمان عزیزی صدیق 04 آرش طاهرخانی مهمانی آرش طاهرخانی 05 پدرام صمدی بله و نه گراهام گرین 06 حسین صحرایی کورگم‌ها میثم فرهمندیان 07 حمیدرضا استوار ماهی پروانه می شود گاهی حمیدرضا استوار 08 خاطره عیسوند سلام وخداحافظ افشین اکبری براساس متن سلام و خداحافظ 09 رضا (امید) داستان‌پور شب دیر در آخرین خیابان رضا (امید) داستان پور 10 رضا عموزاد آنتی زن فاطمه مکاری 11 سجاد طهماسبی زاغه ی غیر مهمات سجاد طهماسبی 12 سعید زارعی خیط خون محمود خسرو پرست 13 علی رضا نمانیده پیت کردن در خواب علی رضا نماینده 14 فرزام رنجبر میخواستم بهتون بگم امیر نوروزی 15 محمد عطوفی سفیدِ سفیدِ سفید احسان عرفانی 16 مرتضی جلیلی دوست ریمیا مائده اسداللهی 17 مسعود صفری مالی سویینی برایِن فری یِل

سایر دانشگاه‌ها