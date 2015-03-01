به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسینی ظهر امروز در گردهم‌آیی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور با اشاره به اهمیت توجه به موضوع تربیت بدنی در دانشگاه‌ها اظهار داشت: امروز مدیران ارشد دانشگاه‌های سراسر کشور به دنبال استفاده از متخصصان ورزشی هستند و این مسئله در دانشگاه‌های اصفهان نیز صادق است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه ورزش همگانی در کشور تصریح کرد: باید کاری کرد که سلامتی و نشاط اجتماعی در دانشگاه‌های کشور شکل گیرد اما متأسفانه در برخی دانشگاه‌ها این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی در سطح دانشگاه‌های کشور باید اجرایی شود و اگرچه منابع مالی در این زمینه با محدودیت مواجه است این مسئله در اصفهان نیز ضرورت دارد چراکه ارتقای ورزش همگانی باعث افزایش نشاط اجتماعی می‌شود.

وی با بیان اینکه باید با استفاده از ورزش، اوقات فراغت دانشجویان را پر کرد، گفت: امروز مدیران کشور به دنبال استفاده از متخصصان ورزش در دانشگاه‌ها هستند و ما باید کاری کنیم که این مسئله اجرایی شود.

سلطان‌حسینی با اشاره به اهمیت درآمدزایی در ورزش اضافه کرد: بر اساس قانون، اماکن ورزشی با مزایده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و به دنبال آن هستیم که با اجرای آن، زمینه درآمدزایی در ورزش استان را فراهم کنیم.

وی افزود: با این اتفاق، می‌توان رشد ورزش استان را رقم زد و وظایف اداره‌کل ورزش و جوانان به بحث‌های نظارتی منتقل شود و مشکلات درآمدی ورزش برطرف می‌شود.