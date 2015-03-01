وقوع ۱۴ حریق طی ۷۲ ساعت گذشته در قم

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته ۳۶ عملیات آتش نشانی در قم انجام شد که ۲ مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: عملیات‌های آتش نشانی انجام شده شامل ۱۴ حریق، ۱۹ ایمن سازی و سه عملیات نجات می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: حریق‌های بوقوع پیوسته شامل ۲ مورد حریق خودرو، یک حریق منزل، ۶ حریق ضایعات، ۲ حریق درخت، یک مورد حریق کپسول گاز، یک حریق چرخ تافی می‌شود.

وی ادامه داد: فردی در حال پرکردن پیک نیک در مجاورت بنزین طعمه حریق شد که نیروهای آتش نشانی به محل اعزام و وی را تحویل امدادگران اورژانس دادند.

جعفری بیان کرد: ایمن سازی‌های انجام شده شامل ۶ مورد محبوس شدن کودک داخل اتاق، پنج مورد بازگشایی درب منزل و خودرو، سه مورد قطع آژیر، ۲ مورد محبوس شدن، ۲ مورد بازماندن شیر آب، یک مورد نشت بنزین خودرو و یک مورد سقوط کارگر و خارج کردن آن از طبقه ششم و یک مورد نشت حیاط منزل می‌شود.

وی گفت: نجات‌های انجام شده شامل ۲ مورد گیرکردن در آسانسور و یک مورد انگشتر بری می‌شود.