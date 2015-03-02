فولاد به برد مقابل لوکوموتیو نیاز دارد

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دومین دیدار فولاد در لیگ قهرمانان آسیا مقابل لوکوموتیو ازبکستان اظهار کرد: به طور حتم هر دو تیم برای صعود به دور دوم مسابقات نیاز مبرم به برد و کسب سه امتیاز بازی دارند به همین دلیل این بازی از اهمیت وی‌ژه ای برخوردار است.

وی افزود: شرایط و آمادگی بازیکنان فولاد برای بازی آینده بسیار مطلوب است و تیم راهی تهران و در نهایت نیز عازم کشور ازبکستان می شود.

سلیمی با بیان اینکه تیم فولاد خوزستان از آمادگی لازم برای بازی در مقابل لوکوموتیو ازبکستان برخوردار است، عنوان کرد: مشکل خاصی برای عدم نتیجه گیری از سوی تیم ما وجود ندراد و تمام تلاش ما بر این است که با دست پر به خوزستان باز گردیم.

وی با اشاره به بازی قبلی این تیم و مساوی بدون گل در مقابل السد قطر اظهار کرد: ما در مقابل این تیم، یک بازی بسیار خوب ارائه دادیم و به دلیل شرایط پیش بینی نشده همچون اخراج یکی از بازیکنانمان این نتیجه رقم خورد.

بازیکن فولاد خوزستان تصریح کرد: تیم السد قطر یک تیم قدرتمند در آسیا محسوب می شود و درست است که فولاد در مقابل این تیم نتیجه خوبی نگرفت اما بازی خوبی ارائه داد.

تیم فولاد خوزستان امروز به همراه تیم پرسپولیس در پروازی چارتر برای برگزاری دومین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا راهی تاشکند ازبکستان شد.

دیدار تیم های لوکوموتیو ازبکستان و فولاد روز چهارشنبه هفته جاری ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می شود.