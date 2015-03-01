عدم توجه به مالکیت هنری دغدغه هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر یکشنبه در همایش ملی اقتصاد هنر تاکید کرد: در چند دهه اخیر متاسفانه به مباحث هنر و اقتصاد به طور شایسته پرداخته نشده و به دلیل گرفتاری از دید مسئولین پنهان مانده است.

وی ادامه داد: هنر می تواند در بخش های اقتصادی تاثیر فراوان داشته باشد و در هر عرصه ای که حاصل تفکر بشری باشد هنر دارای نقش است.

استاندار فارس با اشاره به تاثیر هنر و هنرمندان بر جامعه، گفت: به طور مثال تاثیر تابلو "عصرعاشورا" استاد فرشچیان بیشتر از روضه خوانی و مداحی های مرسوم است.

احمدی افزود: یکی از مباحثی که به آن بی توجه ای شده مالکیت هنری و معنوی آثار است که در این میان کپی رایت نیز رعایت نمی شود.

وی یادآور شد: دستگاه قضایی تاکنون به این موضوع توجه نکرده و یا اینکه به قدری اندک بوده که اثری از آن در جامعه و فعالیت های هنری دیده نمی شود.

استاندار فارس در خصوص وضعیت نامناسب معیشتی هنرمندان نیز یادآور شد: هنرمندی را نمی شناسم که از وضعیت مالی مناسبی برخودار باشد بنا بر این باید به فکر برنامه ریزی دقیق و درستی برای استفاده هنرمندان از تولیدات خود باشند.

احمدی تصریح کرد: متاسفانه امروز آثار و طراحی هنرمندان فرش و گبه فارس به دلیل نبود قانون کپی رایت به نام خودشان ثبت می کنند که اگر ما چنین کارهایی را انجام نمی دادیم دیگران نیز مراقب بودند.

وی یادآور شد: پیشنهاد می کنم که دولت برای گرم شدن بازار هنر اعتبارات مناسب تخصیص دهد و حتی اگرلازم باشد یارانه نیز در این راستا پرداخت شود.