بندر امام از ۵۸ شهید تازه تفحص شده میزبانی می کند

حجت الاسلام احمد صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پیکر ۵۸ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس روز دوشنبه پس از ورود به خاک کشور از مرز شلمچه به بندر امام خمینی انتقال داده می شوند و در آنجا مورد استقبال مردم این شهرستان قرار خواهند گرفت.

وی افزود: پیکر این شهدا در روز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه ۹۳ از مرز شلمچه وارد کشور می شوند و بعد از عبور از شهرهای آبادان و خرمشهر، مورد استقبال مردم بندرامام خمینی قرار می گیرند.

دبیر ستاد استقبال از شهدا در بندر امام خمینی با بیان اینکه مردم بندر امام با شعور بالایی از امروز خود را آماده استقبال از شهدا کرده اند، اظهار کرد: مردم با آذین بندی سطح شهر و همچنین اقدام خودجوش برای برپایی بیش از شش ایستگاه صلواتی به آماده سازی مسیر استقبال از شهدا پرداختند.

حجت الاسلام صارمی با تشریح اعلام برنامه ستاد استقبال عنوان کرد: مراسم استقبال از این شهدا راس ساعت ۱۵ فردا دوشنبه از میدان معلم با استقبال رسمی و با حضور پرشور مردم تا مسجد جامع شهر بندر امام خمینی انجام خواهد شد و در طول مسیر با مداحی سرایی حاج امید لغایت، سید محمد هاشمی، محمود خزلی، نادر آزادی نیا و مطلب درویشی مورد استقبال قرار خواهند گرفت. همچنین بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، حاج ناصر جلالیان سخنرانی، مادر شهید معماریان خاطره گویی و اسلام میرزایی به مداحی خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: پس از آن مراسم زیارت عاشورا برگزار و مردم تا صبح در کنار شهدا خواهند بود.

دبیر ستاد استقبال از شهدا از تمامی ارگان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی به ویژه ستاد مردمی استقبال از شهدا که همکاری لازم را داشتند، تقدیر و تشکر کرد.