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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

سردار رجبی:

ضعف در باورهای دینی وانقلابی راه را برای نفوذ دشمنان باز می کند

ضعف در باورهای دینی وانقلابی راه را برای نفوذ دشمنان باز می کند

سنندج- فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: ضعف در باورهای دینی و انقلابی منجر به گشایش راه نفوذ دشمنان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی امروز یکشنبه در مراسم افتتاحیه و اعزام  نخستین کاروان راهیان نور دانشجویی استان کردستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور که در دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد، گفت: راهیان نور سفری معنوی، ارزشی و فرهنگی است که بی شک با سایر سفرها تفاوت های بسیاری دارد.

وی عنوان کرد: هرچند طی چهار روز قطعا تمام عظمت های دفاع مقدس و جبهه های نور در منطقه جنوب کشور قابل بازگویی و بیان نیست ولی در این مدت می توان تا حدودی با دلاوری و شهادت طلبی رزمندگان آشنا شد و از آنها الگو گرفت.

وی ادامه داد: علارغم حوادث پرتلاطمی که در برهه ی اخیر در خاورمیانه روی داده است وضعیت و شرایط ایران اسلامی متمایز از سایر کشورها بوده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: در این چند سال اخیر دشمنان مزدورانی را به میدان فرستاد که قرائت دروغینی از دین اسلام ارائه کنند و به عبارتی از دین بر علیه دین استفاده کردند.

سردار رجبی افزود: متاسفانه این گروهک های تکفیری دست نشانده به نام دین مسلمان و غیر مسلمان را می کشند و به عمل خود هم افتخار می کنند و این جای بسی تاسف است.

وی عنوان کرد: فداکاری و ایستادگی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس امروز منجر شده که کشورما مورد تاخت و تاز و جولانگاه سربازان مزدور استکبار جهانی قرار نگیرد.

وی اظهارداشت: امروزه هیچ قدرتی نمی تواند توهم و فکر توطئه را برای کشور ما داشته باشد و این مهم از عظمتی است که به واسطه ایثار و ازخودگذشتگی شهدا و رزمندگان ایجاد شده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان اینکه ضعف ما در باورهای دینی و انقلابی مان منجر به گشایش راه نفوذ دشمنان خواهد شد، گفت: هر زمان که در دفاع و باورهایمان دچار ضعف بشویم قطعا دشمن از این فرصت استفاده خواهد کرد و به هیچ کسی رحم نخواهد کرد.

سردار رجبی با اشاره به اینکه مردم همیشه در صحنه و موقع شناس کردستان هم در راه حفظ آب و خاک کشورشان خون های زیادی را تقدیم کردند، بیان کرد: حدود ۶ هزار نفر از مردم این استان جان خود را برای دفاع از ارزش های اسلامی فدا کردند.

کد مطلب 2509057

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