ارتباط رئیس جمهور با مراجع تقلید و علمای قم تداوم داشته باشد

حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ارزیابی سفر رئیس جمهور به قم گفت: قطعا سفر یک مقام مسئول کشور به یک استان میتواند آثار بسیار زیادی داشته باشد.
وی در ادامه به جایگاه ویژه قم اشاره و گفت: قم محل روحانیت، حوزه و مراجع است که هم خاستگاه و آوردگاه و هم پناهگاه انقلاب است که این امر سفر یک مقام دولتی به قم را دارای ویژگیهای خاص میکند.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه به این ویژگیها اشاره و گفت: یک مقام مسئول در هر سفر با مطالبات مردم روبرو است اما در سفر به قم علاوه بر مطالبات مردم با مطالبات مراجع و روحانیت نیز آشنا میشود.
وی ادامه داد: تبادل نظر بین مراجع تقلید و از نزدیک شنیدن سخنان مراجع و روحانیت موجب میشود سخنان بدون واسطه به گوش مسئولان برسد.
حجت الاسلام علیدوست ادامه داد: اینگونه سفرها باعث ایجاد الفت و انس بین مسئولان، علما و روحانیت میشود.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن سفر رئیس جمهور به قم بیان کرد: البته باید مراقب بود که این سفر مبتلا به آسیب نشود و به عنوان مثال اگر قول یا وعدهای داده شد باید پیگیری و بدان عمل شود زیرا عدم پیگیری موجب سلب اعتماد میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه ادامه داد: اینگونه سفرها همچنین نباید با فضای تعارف و تملق همراه باشد هر چند در این سفر چنین فضایی احساس نشد.
وی بر تداوم اینگونه دیدارها تأکید کرد و گفت: این سفرها میتواند نه در قالب رسمی بلکه به شکل غیر رسمی و نیمه رسمی ادامه پیدا کند.
نظر شما