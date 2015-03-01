تمدید اجرای نمایش «آخرین نامه»/ «تک سرباز» به صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای نمایش‌های «آخرین نامه» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد کورش نیا که از ۱۹ بهمن ماه، در تماشاخانه باران به صحنه رفته به دلیل استقبال مخاطبان تا ۲۸ اسفندماه به اجرای خود ادامه می دهد و روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه نیز به صورت دو اجرایی به صحنه خواهد رفت.

نمایش «آخرین نامه» نوشته مهرداد کورش نیا روایتی از جنگ تحمیلی است که بدون اشاره مستقیم و بهره بردن از کلیشه‌های مرسوم تلاش کرده در فضایی مفرح و کمیک رویکردی عام و جهان شمول به جنگ کند.

نمایش «آخرین نامه» هر روز غیر از شنبه ها ساعت ۱۸ با بازی نوید محمدزاده، پوریا رحیمی سام، میثم نوروزی در تیاتر باران میزبان علاقمندان تئاتر خواهد بود.

«تک سرباز» در خانه نمایش روی صحنه می رود

خانه نمایش اداره تئاتر از چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه میزبان نمایش «تک سرباز» می‌شود

نمایش «تک سرباز» به نویسندگی و کارگردانی عباس عبدالله زاده از روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه اجرای خود را در خانه نمایش اداره تئاتر آغاز می کند. این نمایش کاری از گروه تئاتر بلک باکس است و در این نمایش سربازی تنها در نقطه صفر مرزی مشغول پاسبانی است که خواننده دوره گردی را به جرم حمل مواد مخدر بازداشت می کند و ...

در این نمایش پدرام عزیزی، افشین غیاثی، معصومه رحمتی، سپیده آقانژاد، صادق ملکی، عرفان حق روستا به ایفای نقش می پردازند و از دیگر عوامل کار می توان به طراح صحنه: تینو صالحی، طراح لباس: الهام شعبانی، آهنگساز: میر امیر میری، دستیاران کارگردان: عسل احمد نیا، سارا شریفیان، فاطمه پور محمدی اشاره کرد.

علاقمندان می توانند برای تماشای این نمایش از ۱۳ لغایت ۲۶ اسفندماه ساعت ۱۸:۳۰ هر شب به جز شنبه ها به خانه نمایش واقع در میدان فردوسی خیابان شهید موسوی کوچه شهید محمد آقا مراجعه کنند.