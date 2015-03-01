ورود کوچکترین تبلت ال جی به بازار/ مقایسه با مدل مشابه

به گزارش خبرنگار مهر، کمپانی ال جی الکترونیکس جدیدترین مدلهای تبلت خود را در ۳ سایز ۷، ۸ و ۱۰.۱ اینچی وارد بازار ایران کرد که این تبلتها با قابلیت حمل راحتتر و رابط کاربری پیشرفته طراحی شده و در سایزهای ۸ و ۱۰ اینچی امکان نصب سیمکارت‌های ۳G برای استفاده از شبکه دیتا را دارند.

جی پد ۷ اینچی ال جی به گونه‌ای طراحی شده که در یک دست جای گیرد؛ این کوچکترین تبلت ال‌جی محسوب می شود که دارای پردازنده چهارهسته‌ای ۱٫۲ گیگاهرتز، حافظه ۸ گیگابایت /eMMC یک گیگابایت /RAM درگاه میکرو اس‌دی با قابلیت پشتیبانی تا ۶۴ گیگابایت و دوربین پشت ۳ مگاپیکسلی و دوربین جلو ۱.۳ مگاپیکسل است.

داشتن باتری ۴ هزار میلی‌آمپر و امکاناتی از جمله Knock CodeTM و اتصال به وای فای از دیگر قابلیتهای این تبلت است که با وزن ۲۹۳ گرم با گارانتی داده پرداز رایانه متین حدود ۴۲۵ هزار تومان قیمت داده می شود. این درحالی است که این مدل در مقایسه با تبلت لنوو که از نظر قیمت در یک رده قرار دارند سبکتر و ارزان قیمت تر است.

تبلت ایدیا پد لنوو ۷ اینجی ۳۴۰ گرم وزن دارد و ۴۳۹ هزار تومان قیمت داده می شود. در همین حال پردازنده های دو محصول و ظرفیت باتری آنها با یکدیگر متفاوت است به نحوی که جی پد ال جی دارای باتری ۴ هزار میلی آمپری است اما لنوو آیدیا پد دارای باتری ۳۵۰۰ میلی آمپری است که می تواند تا ۷ ساعت شارژ باتری را نگه دارد.

در همین حال جی پد ۱۰.۱ اینچی ال جی با داشتن صفحه نمایش بزرگ و باتری ۸۰۰۰ میلی آمپری با آخرین رابط کاربری این کمپانی به بازار آمده و جی پد ۸ اینچی با صفحه نمایش ۸ اینچی با بهره‌مندی از فناوری QPair ۲ کاربر می‌تواند به دیگر گوشی‌های هوشمند اندرویدی از طریق بلوتوث متصل شود.

قابلیت یک لمس و یک تصویر این تبلت به شکار سریع لحظه‌های خاص به وسیله یک لمس درهر کجای صفحه نمایش برای زوم و عکاسی کمک می‌کند و ویژگی عکاسی با ژست این تبلت، گرفتن عکس سلفی را راحتر و جذابتر می‌کند و کاربر تنها با باز و بسته کردن دست خود در جلوی لنز و پس از شمارش ۳ ثانیه شما می‌تواند عکس از خود بگیرد.

ویژگیهای تبلت لنوو آیدیا پد

تبلت لنوو مدل Lenovo Ideapad A۱۰۰۰-T که حدود ۴۳۹ هزار تومان قیمت دارد دارای ابعاد ۱۹۹ × ۱۲۱ × ۱۰.۷ میلی متر و وزن ۳۴۰ گرم است و از پردازنده ARM MediaTek MT۸۳۱۷T Chipset ، Dual-Core Cortex-A۹ و حافظه داخلی ۸ گیگابایت با قابلیت نصب کارت حافظه بهره می برد.

صفحه نمایش لمسی از نوع TFT LCD در اندازه ۷ اینچ و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای، بلوتوث و USB و دوربین ۳ مگاپیکسلی از جمله مشخصات این تبلت ۷ اینچی است که از اندروید ۴.۱ پشتیبانی می کند.