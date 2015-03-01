به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار از عصر روز جمعه هشتم اسفندماه در سالن پردیس سینما بهمن سنندج آغاز شد و ظهر امروز با اعلام نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.

هیئت داوران در بخش بازیگری زن به دلیل رقابت فشرده بازیگران برای هر رتبه دو نفر را به طور جداگانه معرفی کرد.

بر اساس رای هیئت داوران فریبا یعقوب لو از همدان بازیگر نمایشنامه خوانی ترمیم و آذین امیری از کرمانشاه بازیگر نمایشنامه خوانی دو روایت معتبر رتبه نخست بازیگری زن را به خود اختصاص دادند.

رتبه دوم این بخش را هم مریم ولی پور از لرستان برای بازی در نمایشنامه خوانی گاهی کنیزان و نیره مردی از کرمانشاه برای نمایشنامه خوانی دو روایت معتبر کسب کردند.

رتبه سوم بازیگری زن هم به فرنوش فهیمی از مردند بازیگر نمایشنامه خوانی انتظار به طعم خرمای شور و ساریه امینی از سقز بازیگر نمایشنامه خوانی وزغ ها رسید.

براساس رای هیئت داوران اسماعیل پاشایی از سقز بازیگر نمایشنامه خوانی وزغ ها رتبه نخست بازیگر مرد این جشنواره را کسب کرد.

رتبه دوم و سوم بازیگر مرد این جشنواره را هم به ترتیب مجید واحدی زاده از اردبیل و محسن سالادی از کرمانشاه بدست آورند.

رتبه نخست بخش نمایشنامه نویسی براساس رای هیئت داوران را رحمان هوشیاری نویسنده نمایشنامه دو روایت معتبر از ....، رتبه دوم را هم به صابر دل بینا نویسنده نمایشنامه وزغ ها و رتبه سوم را هم به عبدالقاسم غلام حیدر نویسنده نمایشنامه گاهی کنیزان کسب کردند.

در بخش کارگردانی هم براساس آرای هیئت داوران صابر دل بینا کارگردان نمایشنامه فصل از خاطرات یک کافه چی رتبه نخست، مجید واحدی زاده کارگردان نمایشنامه سربازی ته صف هم رتبه دوم و محمد یوسفی زاده کارگردان نمایشنامه خوانی انتظار به طعم خرمای شور رتبه سوم را بدست آورند.

هیئت داوران در بخش صحنه خوان با توجه به اینکه در بین نمایشنامه خوانی هیچ ویژگی برجسته ای را ندیدند برگزیده ای در این بخش اعلام نکردند.