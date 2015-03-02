به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خودرو ژنو در ماه جاری میزبان خودروسازان بین المللی خواهد بود. مک لارن، یکی از کمپانی های مشهور خودروسازی است که در این نمایشگاه با خودروهای متفاوتی ظاهر خواهد شد.

بدنه ۶۷۵LT شبیه به ۶۵۰S بوده اما تفاوت هایی در ساخت این ماشین نسبت به مدل های قبلی لحاظ شده که از میان آنها می توان به بزرگتر شدن قسمت جلوی ماشین، استفاده از فیبر کربنی، دریچه اضافه برای افزایش خنک کنندگی داخل ماشین، تهویه های عریض یا روکش موتوری جدید اشاره کرد.

از دیگر ویژگی های این خودرو می توان لوله های اگزوزی دوگانه گرد تیتانیومی و صندلی های فیبر کربنی شبیه به خودرو P۱ را نام برد. وزن خالص محصول جدید ۱۲۳۰ کیلوگرم است که نسبت به محصول قبلی در حدود ۱۰۰ کیلوگرم سبک تر شده و اسپلیترهای جدید و همینطور شکل متفاوت عقب خودرو باعث شده تا این خودرو بتواند سرعت بیشتری را به خود اختصاص دهد.

از ویژگی های داخلی این خودرو می توان به توربوشارژ V۸ و موتور ۳.۸-liter ، قدرت ۶۶۶ اسب بخار را برشمرد. گفتنی است، شتاب صفر تا صد این خودرو 2.9 ثانیه است.