ساختار مصرف آب و منابع آن در استان سمنان اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح یکشنبه در پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان در محل استانداری با اشاره به بحران آب در استان بر فرهنگ سازی استفاده بهینه از مصرف آب در جامعه تاکید کرد و افزود : باید مدیریت و اصلاح ساختار مصرف آب در جامعه نهادینه شود تا ضمن صرفه جویی در مصرف آب بهره وری لازم صورت پذیرد.

وی افزود: در این راستا باید نظارت و کنترل بیشتری در خصوص برداشت های غیر مجاز چاه های آب در استان انجام پذیرد و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

استاندار سمنان همچنین بر تسریع نصب کنتورهای هوشمند در سطح استان تاکید کرد و گفت: نقش کنتورهای هوشمند در تعادل بخشی بین منابع آب و مصارف بهینه مهم است و لازم است تا اعتبار لازم برای این منظور پیش بینی شود.

وکیلی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب در ادارات، افزود: دستگاه هایی که بیشتر از سرانه استاندارد خود آب مصرف می کنند در صورت بی توجهی به تذکرات شرکت آب و فاضلاب استان، نسبت به قطع انشعاب آنها اقدام خواهد شد.

وی افزود: بحث بحران آب یکی از مباحث مهم در کشور است و مدیران باید در این خصوص حساسیت لازم را داشته باشند.

جعفری مدیر عامل آب منطقه ای سمنان نیز در این جلسه گزارشی از کنتورهای نصب شده و استفاده غیر مجاز از چاه های آب ارائه کرد و گفت: انجام عملیات آبخیزداری و تغذیه مصنوعی بصورت علمی و اصولی توسط دستگاه های متولی بسیار قابل توجه است.

همچنین در این جلسه تاکید شد سازمان های جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، ادارات کل محیط زیست و صنعت و معدن و تجارت نسبت به شناسایی همیاران آب، در روستاها وشهرهای استان اقدام کنند و آموزش های لازم به همیاران صورت پذیرد تا همیاران آب نیز موارد لازم صرفه جویی در مصرف آب را به بهره برداران منابع آبی منتقل کنند.