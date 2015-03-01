برگزاری انتخابات پارلمانی در استونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، مردم استونی امروز در انتخابات عمومی، ترکیب پارلمان و دولت آینده خود را تعیین خواهند کرد. انتظار می‌رود که حزب «مرکز» که به دولت روسیه نزدیک است آرای زیادی کسب کند.

از سوی دیگر اما انتظار می رود که احزاب ملی گرای مخالف روسیه برای دور نگهداشتن حزب مرکز از قدرت با همدیگر دولتی ائتلافی تشکیل دهند و یا اینکه ائتلاف فعلی را تجدید کنند.

استونی زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، اما امروزه عضو پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) است. حدود یک چهارم جمعیت ۱.۳ میلیون نفری استونی روس تبار هستند و از طرفداران حزب مرکز به شمار می روند.

ادگار ساویسار، رهبر این حزب، خواستار سیاست دوستانه تر استونی نسبت به روسیه است. با این حال، تاوی رویواس، نخست وزیر فعلی استونی، گفته که نگران آن است که روسیه به دنبال ایجاد بی ثباتی در جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی باشد.

تاوی رویواس که تنها ۳۵ سال سن دارد، جوانترین نخست وزیر اروپا است.استونی جزو کشورهای پیشرو در امر رای گیری الکترونیکی (از طریق اینترنت) بوده و گزارش شده است که امکان دارد ۲۰ درصد رای دهندگان از طریق اینترنت رای خود را در انتخابات امروز ثبت کنند.