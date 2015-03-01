نفرات برتر رقابتهای انتخابی تیم ملی جودو معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 23 جودوکار حاضر در اردوی تیم ملی و با قضاوت داوران رسمی در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد. محمد علی رستگار ، آرش میراسماعیلی ، محمد بلوطی رئیس ، نایب رئیس و دبیر فدراسیون ، مجید رازعیان سرمربی تیم ملی ، شاطرزاده ، شمالی و مربیان کره ای ، کیهان ، میقانی ، عباس نژاد اعضای شورای از نزدیم مسابقات را به تماشا نشستند.

در پایان این رقابتها نفرات اول تا سوم اوزان مختلف برای ادامه حضور در اردوها مشخص شدند. ضمن اینکه از بین این نفرات برتر به زودی تیم اعزامی به رقابتهای بین المللی گرجستان انتخاب خواهند شد.

نفرات برتر رقابتهای انتخابی:

وزن 60- کیلوگرم: 1- ناصر ناصری پور 2- احسان بهرامیان 3- محمد حسین شیخ الااسلامی

وزن 66- کیلوگرم: 1- محمد محمدی بریمانلو 2-قاسم نوری زاده 3-میلاد عبادی

وزن 73- کیلوگرم:1-امید تیزتک 2- میلاد احمدی و محمد صفری( در این وزن وحید بنا به دلیل آسیب دیدگی در مسابقات حضور نداشت)

وزن 81- کیلوگرم: 1- سعید ملایی 2- مجید تاجری 3- نیک سرشت

وزن 90- کیلوگرم:1- وحید نوری 2- طیب طالبی 3- مجید جمالی 4- وحید شکری

وزن 100- کیلوگرم:1- خسرو رحیمی

وزن 100+ کیلوگرم: 1- جواد محجوب 2- جعفر پهلوانی 3- ابراهیم قجر 4- عادل ناصرآبادی