شش هزار و ۳۵۸ یتیم در همدان حامی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر هاشمی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه راهبردهای اجرایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با الهام از نقشه راه و با انگیزه الهی و عزم راسخ در قالب چهارمحور است، گفت: تعالی فکری و فرهنگی خانواده ها، استحکام اقتصاد خانواده، گسترش شبکه نیکوکاری با محوریت مساجد و سبک مدیریت جهادی از جمله این چهار محور است.

هاشمی با اشاره به اینکه کمیته امداد برنامه ریزی های خود را برای حمایت از محرومین و زدودن فقر در راستای این چهار محور انجام می دهد، افزود: پرداخت کمک معیشت به بیش از ۴۶ هزارو ۲۱۰ خانوار با جمعیت ۹۲ هزارو ۴۲۰ نفر به مبلغ ۳۲۷ میلیارد ریال در قالب پرداخت مستمری، ارائه خدمات حمایتی موردی به ۳۲ هزارو ۲۵ نفر از نیازمندان با پرداخت ۲۳ میلیارد ریال، ارائه خدمات پذیرش و مددکاری به ۴۹ هزار و ۸۹۲ نفر از مراجعین و ارائه خدمات حقوقی و قضایی به هزارو ۹۳۰ نفر از مددجویان از جمله خدمات ارائه شده به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد استان است.

وی حمایت از شش هزار و ۳۵۸ نفر از ایتام تحت پوشش توسط ۳۲ هزارو ۹۲ نفر از حامیان طرح اکرام ایتام با پرداخت ۹۹ میلیارد ریال ماهانه و به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به هر یتیم را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: پرداخت کمک هزینه زندگی به ۹۷۲ خانوار به ارزش دو نیم میلیارد درسال شامل اجاره مسکن، لوازم خانگی و سایر کمک های زندگی از دیگر خدمات ارائه شده به خانواده های تحت پوشش است.

هاشمی با اشاره به اینکه دو هزارو ۵۰۰ نفر از کودکان زیر شش سال تحت پوشش این نهاد دارای سو تغذیه هستند، اظهارداشت: در همین راستا به این تعداد کودک به ارزش ۱۸ میلیارد ریال خدمات ارائه می شود.

وی گفت: ارئه خدمات درمانی به ۳۰ هزار نفر از مددجویان شهری به میلغ ۴۵ میلیارد ریال و تقویت و گسترش سیستم ارجاع به پزشک خانواده و برخورداری ۳۰ هزار نفر از مددجویان از طرح مذکور و ارتقا شاخص ها بهداشت و سلامت خانواده برای ۹۲ هزارو ۴۲۰ نفر از مددجویان شهری و روستایی با پنج میلیارد ریال از دیگر خدمات ارائه شده است.

وی جمع کل هزینه های بهداشت و درمان و بیمه های تکمیلی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان را ۷۵ میلیارد ریال اعلام کردو ادامه داد: بهره مندی ۱۰ هزار و ۶۰۰ خانوار با جمعیت ۱۹ هزار و ۵۰ نفر از مددجویان از بیمه های تامین اجتماعی با هزینه ۱۰۲ میلیارد ریال و برقراری مستمری تامین اجتماعی برای ۲۰۲ خانواراز دیگر خدمات ارائه شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان همدان پرداخت پنج هزار و ۸۲۰ مورد وام قرض الحسنه به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال، ارائه هزار و ۹۵۰ مورد خدمات عمرانی با هزینه ۲۹ میلیارد ریال، پرداخت هزار و ۹۵۰ مورد کمک هزینه ازدواج به مبلغ ۲۵ میلیارد درجهت ترویج ازدواج آسان و پایدار را از دیگر خدمات ارائه شده در راستای توانمند سازی محرومین عنوان کرد.

هاشمی با تاکید براینکه بیش از ۹۶ درصد از ازدواج هایی که در کمیته امداد صورت می گیرد به دلیل برگزاری کلاس های آموزشی پایدار است، یادآوردشد: هم اکنون هزار و ۱۰۴ نوعروس در انتظار دریافت جهیزیه هستند تا به خانه بخت بروند و همچنین بیش از ۱۱ هزارو ۴۰۰ نفر از دختران نیز در شرایط ازدواج قرار دارند که نیاز به کمک دارند.

وی با بیان اینکه در ماه رمضان ۱۳۴ هزارو ۵۷۵ نفر از افراد تحت حمایت اطعام شدند، گفت: بیش از هزارو ۱۱۶ میلیارد ریال خدمت به مددجویان کمیته امداد استان در سه بخش کمک های مردمی، دولتی و منابع بانکی پرداخت شده است.

هاشمی در پایان یادآورشد: متاسفانه ۷۵۰ نفر از مددجوان کمیته امداد استان دارای بیماری های خاص، صعب العلاج و پرهزینه هستند که دراین راستا نیازمند حضور پررنگ خیران و حامیان و نیکوکاران هستیم.