حسین عباسی ظهر یکشنبه در حاشیه آغاز عملیات ساخت سه زمین چمن مصنوعی در آب‌پخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی رابه منظور توسعه شهری آب پخش داشته‌ایم و شاهد اجرای طرح‌های بسیار مهمی در نقاط مختلف شهر هستیم.

وی اضافه کرد: استاندار بوشهر و فرماندار دشتستان نگاه ویژه‌ای را به توسعه عمران شهری دارند و امسال شاهد تخصیص اعتبارات بسیار خوبی هستیم و میزان اعتبارت شهری ما نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.

شهردار آب پخش اضافه کرد: امروز عملیات ساخت سه زمین چمن مصنوعی در آب‌پخش آغاز شد که هدف از اجرای این طرح‌ها، توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهر آب‌پخش برای استفاده مردم نقاط مختلف شهر از این امکانات است.

وی شهر آب‌پخش را به عنوان یکی از نقاط پرتردد کشور در ایام نوروز معرفی کرد و خاطرنشان ساخت: در آستانه ایام نوروز قرار داریم و شهر آب پخش را برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی آماده خواهیم کرد.

عباسی ادامه داد: پارک خضرای آب پخش یکی از بزرگترین پارک‌های استان بوشهر است که هر ساله میزبان مسافران نوروزی از استان‌های مختلف کشور است و امسال نیز با برپایی چادر در این پارک، فضا را برای حضور مسافران نوروزی مهیا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: زیباسازی شهر آب پخش را به عنوان یک طرح اولویت‌دار در آستانه ایام نوروز به صورت جدی در دستور کار داریم و امیدواریم تا پیش از فرا رسیدن نوروز بتوانیم این طرح‌ها را تکمیل کنیم.