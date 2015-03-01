به گزارش خبرنگار مهر، سامانه الکترونیکی تدوین تحقیقات پایانی و ۱۲ کتاب از آثار قرآنی حوزههای علمیه خواهران، در نخستین هماندیشی شورایهای علمی پژوهشی مدیریتهای استانی حوزه خواهران که در مجتمع فرهنگی آموزشی حضرت نرجس خاتون(س) قم برگزار شد با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی رونمایی شد.
سامانه الکترونیکی تدوین تحقیقات پایانی در راستای مکانیزهکردن امور تحقیقات پایانی شکل گرفته است و دارای قابلیتهای فراوانی است و به گونهای طراحی شده که نیازمندی های تمام عوامل تحقیق پایانی را پوشش داده و در هر سطحی قابل بهرهبرداری است.
از آنجا که زمانبندی روند تدوین تحقیق پایانی در آییننامه تحقیقات پایانی معین و امری بسار مهم است سامانه این توانمندی را دارد که مراحل و بازههای مختلف زمانی را کنترل کند.
این سامانه در سطح طلاب دارای قابلیتهای پیگیری به روز، اطلاع از مراحل مختلف روند تدوین طرحها و یافتن محل خطا و اشکالات احتمالی است و معاون پژوهش نیز با توجه به این مطلب که به تمام سوابق و مراحل کار طلاب دسترسی دارد میتواند تحقیقات را به موقع کنترل و به صورت نظاممند درآورد.
دسترسی به زمانبندیها و نظارت بر کار طلبه و پاسخگویی به طلاب از اختیارات استاد راهنما در سامانه الکترونیکی تدوین تحقیقات پایانی است و مرکز مدیریت نیز میتواند با استفاده از این سامانه نظارت و کنترل به موقع برای برنامهریزیها و تصمیمگیری به موقع نسبت به تحقیقات داشته باشد.
«نظارت و کنترل بر کیفیت و روند و روند تدوین در هر مرحله از سوی مرکز، معاونین پژوهش مدیریتهای استانی و مدارس»، «پاسخگویی به درخواستها و مشکلات مطابق زمانبندی در سطوح مربوطه با سرعت و به موقع» و «تسهیل در روند گزارشگیریهای دقیق و به موقع» از کاربردهای مختلف این سامانه است.
از ویژگیهای سامانه الکترونیکی تدوین تحقیقات پایانی میتوان به مواردی همچون اطلاعات دقیق و بهروز، تسهیل در امور مربوط به تحقیق پایانی، سرعت در عمل با توجه به چندمرحلهای بودن مراحل تصویب و چندبعدی بودن عوامل و روند مستندسازی اشاره کرد.
در حال حاضر بانک اطلاعات تحقیقات پایانی با قریب به ۲۳ هزار عنوان موجود است و حدود ۱۸ هزار تحقیق در موضوعات مختلف علوم دینی و موضوعات بینارشتهای دفاع شده است.
در این برنامه همچنین از ۱۲ کتاب از آثار قرآنی حوزههای علمیه خواهران رونمایی شد که این کتابها شامل عناوینی همچون چیستی و آثار معادباوری، مهاجرت علمی، نگرشی نو به توبه و استغفار، آیات قرآن در منظومه اعتقادی حکیم نظامی و درآمدی بر مبانی سبک زندگی قرآنی است.
قرآن و شیوههای برخورد با اهل کتاب، تیپشناسی اجتماعی قوم بنیاسرائیل، پندارگرایی در قرآن(پیروی از گمان)، تأثیر قرآن بر شعر دفاع مقدس، حیات و تربیت در آموزههای قرآنی و علوم انسانی، روششناسی اهلبیت در تفسیر قرآن و روش شناسی قصص از دیگر عناوین کتابهای رونمایی شده است.
موضوعات کلی این آثار در زمینههای زن و خانواده، اخلاق و تربیت، علوم قرآنی و تفسیر، حکمت و سیاست و ادبیات و فرهنگی و اجتماعی است.
این مجموعه آثار با حمایت فکری و مادی معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران، مشارکت مالی شورای توسعه فرهنگ قرانی و نشر هاجر به ثمر نشسته است.
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