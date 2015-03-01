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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

مرادی:

مهمترین راز ماندگاری هر اندیشه ای آمیختن آن با هنر است

مهمترین راز ماندگاری هر اندیشه ای آمیختن آن با هنر است

سنندج- رییس حوزه هنری کردستان گفت: مهمترین راز ماندگار هر اندیشه ای آمیختن آن با هنر است و هنر نمایش جایگاه بی بدیلی در انتقال اندیشه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی ظهر امروز یکشنبه در اختتامیه چهارمین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار که در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، گفت: این جشنواره به منظور ترغیب و تقویت نمایشنامه خوانی، تحکیم جنبه های مستقل هنرنمایشنامه خوانی و معرفی و ارزیابی توانایی ها و استعدادهای هنرمندان این حوزه برگزار شده است.

وی عنوان کرد: فراخوان این جشنواره از تاریخ مهرماه امسال به مراکز فرهنگی و هنری غرب و شمال غرب کشور ارسال شد و تا ۱۸ دی ماه هم علاقمندان فرصت ارسال آثار خود به دبیرخانه این جشنواره را داشتند.

وی با بیان اینکه ۶۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، اظهارداشت: آثار ارسال شده در مرحله نخست توسط هیئتی متشکل از توفیق ملکی، خسروسینا و شهرام میرزایی مورد بازبینی قرار گرفت.

رییس حوزه هنری کردستان بیان کرد: قطب الدین صادقی، امیدورزنده و افشین خورشید باختری هم داوران نهایی آثار راه یافته به بخش نهایی جشنواره بودند.

مرادی با بیان اینکه جشنواره پایان راه نیست بلکه آغازی برای ادامه و تولید آثارارزشمند دیگراست، افزود: آنچه که هنر تئاتر را ممتاز و متمایز از سایر هنرها می کند زنده بودن وخلق لحظه به لحظه وقایع در این هنر است.

وی با اشاره به اینکه تئاتر بیشتر از سایر هنرها برآیند اوضاع و شرایط جامعه است، گفت: تئاتر تنها هنری است که با وجود مخاطب شکل می گیرد و دارای ظرفیت های زیادی برای انتقال پیام و محتوای مورد نظر به مردم است.

وی عنوان کرد: مهمترین راز ماندگار هر اندیشه ای آمیختن آن با هنر است و هنر نمایش جایگاه بی بدیلی در انتقال اندیشه دارد.

رییس حوزه هنری کردستان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران فرهنگ را مهمتر از اقتصاد عنوان کردند، افزود: فرمایشات معظم له کلید واژه ونقشه راه تمامی مسئولان است که باید آن را دنبال کنند.

مرادی بیان کرد: در صورتی که پروژه های اقتصادی و سیاسی ما دارای پیوست فرهنگی باشند بی شک نتیجه بهتر و ارزشمندتری خواهند داشت.

وی اظهارداشت: بازخورد کم کاری یک مدیر بعد از یک دهه بروز و ظهور می کند لذا تمامی مدیران باید کارهای فرهنگی را با علاقه و نیت قلبی انجام دهند تا شاهد جامعه ای فرهنگی و هنری و ارزشی باشیم.

کد مطلب 2509102

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