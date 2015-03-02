ساخت نیروگاه بوشهر دو شهریور سال آینده آغاز می شود

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۲۰۱۴ اسناد مهمی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تجاری بین ایران و روسیه امضا شد که یکی از مهمترین آن حل مشکل نقل و انتقال پول بین ایران و روسیه است.

سنایی گفت: طبق توافقاتی که انجام شده برای اولین بار ماهی و مواد لبنی ایران به روسیه صادر خواهد شد ضمن اینکه در شهریور ماه سال جاری تفاهم نامه ای با روسیه منعقد شده که در صورت اجرایی شدن آن حجم معاملات ایران و روسیه به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

وی با اشاره به قراردادهای صنعتی ایران با کشور روسیه در راستای گسترش روابط اقتصادی دو کشور عنوان کرد: به منظور استفاده از ظرفیتهای دانش هسته ای، قرارداد ساخت نیروگاه بوشهر دو و سه با روسیه منعقد شد که درشهریور سال آینده مراحل اجرایی نیروگاه بوشهر دو آغاز می شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه عنوان کرد: ایران پیش از این مجوز صدور صادرات آبزیان را به روسیه نداشت اما این مجوز سه ماه پیش صادر شده و هم اکنون ۱۹ تولید کننده ایرانی به روسیه میگو و ماهی صادر می کنند.

مهدی سنایی بیان داشت: در حال حاضر نیز یک هیئت روسی در حال ارزیابی برای صادرات تخم مرغ به روسیه است که این صادارات به رونق و اشتغال باز کار ایران می انجامد و باعث تحولات گسترده ای در اقتصاد شده و منابع گسترده ای را برای ملت ایران فراهم می کند.

سنایی اظهار داشت: سیاست و روابط خارجی ایران و روسیه برای مقامات ارشد هر دو طرف در عرصه جهانی و اتفاقات و تصمیم گیری مهم است و ایجاد تفاهم نامه و معاهده برای استحکام و گسترش روابط حسنه ایران و روس ضروری است.