دومین قهرمانی متوالی شهرداری ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های پنجم و ششم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور صبح امروز در خانه تکواندو آغاز شد که در مهمترین بازی پاس قوامین در پیکار با صدرنشین مسابقات به برتری دست يافت تا شهرداری ورامین در فاصله یک هفته به پایان این مسابقات دو پیروزی کسب کرده و با رسیدن به 28 امتیاز عنوان قهرمانی خود را مسجل کرد.

استیل البرز که هفته گذشته صدر جدول رده بندی لیگ برتر را به خود اختصاص داده بود در پیکار با پاس قوامین برای کسب پیروزی و بالا بردن شانس قهرمانی خود به میدان رفت اما شاگردان مرتضی سلطانی در تیم پاس و در یک روز پرفروغ 5 بر سه پیروز از میدان خارج شدند.

در این دیدار جذاب و دیدنی مهمترین حادثه در وزن سوم رقم خورد. جایی که سروش احمدی و فرزان عاشورزاده به مصاف هم رفتند و در پایان مبارزه ای که 27 امتیاز در آن رد و بدل شد ، این احمدی بود که مقابل پدیده این روزهای تکواندو ایران به برتری 16بر11 دست يافت. احمدی هفته گذشته در رقابتهای انتخابی تیم ملی با نتیجه ای نزدیک به ابوالفضل يعقوبی باخت و از سوی کادر فنی کنار گذاشته شد.



محمد کاظمی، احسان مداح، فرزاد ذوالقدر، پوریا عرفانیان و سیاوش فخرایی برای پاس قوامین موفق به کسب پیروزی شدند و در آن سوی میدان هم در کنار احمدی، سید محمد رفیعی و علی جباری برای استیل البرز پیروز از " شی هاپ چانگ" خارج شدند. این شکست باعث شد تا استیل البرز که هفته گذشته صدرنشین شده بود با همان 22 امتیاز قبلی تا مکان سوم پائین آمده و برای کسب نایب قهرمانی چشم بازی هفته آینده خود با بانک شهر داشته باشد.

جام قهرمانی در ورامین باقی ماند

شهرداری ورامین تیم دوم جدول این هفته دوبار به میدان رفت که جوانه و بانک شهر را با نتایج مشابه 5بر سه شکست داد. شاگردان پیام خانلرخانی در بازی نخست و پیکار با جوانه توسط فرهاد عبدالهی، سیداحمد خسروفر، علی پاکدین، حمیدرضا بیات و سجاد مردانی پنج پیروزی کسب کردند و محمد سلیمانی، شاهین پورمنصور و محمدصادق طالبی هم نفرات پیروز جوانه در این بازی بودند.

در پیکار بانک شهر و شهرداری ورامین هم محمد خمسه، فرهاد عبدالهی، سیداحمد خسروفر، محمد امامی و سجاد مردانی به پیروزی دست پیدا کردند و پیروزی های تیم بانک شهر توسط توسط آرش صلاحی نژاد، رضا کریمی و مسعود قهرمانی کسب شد. ورامینی ها که لیگ را با قدرت آغاز کرده بودند با تنها یک شکست در طول دو فضل گذشته برای دومین قهرمان شده و جام را در خانه حفظ کردند.

صعود دانشگاه آزاد به مکان دوم جدول

تکواندوکاران دانشگاه آزاد با تداوم پیروزیهای خود به مکان دوم صعود کرد. این تیم امروز در نخستین بازی جوانه را با نتیجه قاطع 8 بر صفر شکست داد. آرمین هادی پور، جواد امیری، داود عبدالرضایی، رضا حبیبی، مجید بهرامی، سعید رجبی، پیام قبادی و حسین قربان زاده ترکیب تیم دانشگاه آزاد را تشکیل دادند که هر 8 نفر موفق به کسب پیروزی برابر حریفانشان شدند. شاگردان خلیفه در ادامه قابل شهرداری اندیشه هم به پیروزی دست يافت.

دانشگاه آزاد با این دو پیروزی و کسب شش امتیاز در فاصله یک هفته به پایان رقابتها جمع امتیازات خود را به عدد 25 رساند و به مکان دوم صعود کرد. بازیهای دانشگاه آزاد در لیگ برتر تمام شد و این برای حفظ جایگاه فعلی چشم بازی هفته پایانی بانک شهر و استیل البرز دارد تا اگر استیلی ها امتیاز از دست بدهند عنوان نایب قهرمانی فصل قبل خود را تکرار کنند.