سرکار گذاشتن آمریکا با یک ماکت

مجله مهر: همه چیز از خبر نیویورک تایمز شروع شد. روزنامه نیویورک تایمز برای اولین بار در اول فروردین امسال، به نقل از برخی مسئولان آمریکایی از این پروژه جدید خبر داد. بنابر این خبر، مسئولان آمریکایی پیش بینی کردهاند که تهران در حال ساخت یک ناو هواپیمابر مشابه نمونه آمریکایی است.
شبکه «سی ان ان» هم مدتی بعد اعلام کرد که ایرانیها در حال ساخت یک ناو آمریکایی هستند. این شبکه طبق ارزیابیهایش از تصاویر ماهوارهای گفته بود: «تصاویر ماهوارهای، یک نمونه بزرگ از ناو نیمیتز سی وی ان ۶۸ را نشان می دهد که روی عرشه آن به نظر هواپیماهای آمریکایی کپی شده وجود دارد و ساخت آن در نزدیک بندر عباس در جریان است.»
بر اساس این گزارش، ناو هواپیمابر ایران نسخه ای از ناو هواپیمابر نیمیتز سی وی ان ۶۸ آمریکا است و حتی شماره همان ناو یعنی ۶۸ را با خود دارد اما هدف از ساخت آن همچنان مبهم است. مقامات آمریکایی تردید داشتند که این کشتی، یک ناو جنگی است یا صرفا برای اهداف تبلیغاتی ساخته شده یا حتی طبق گفته شبکه العالم، آیا این ناو متعلق به یک پروژه سینمایی برای فیلم نادر طالبزاده است؟!
پاسخهای مبهم فرماندهان ایرانی درباره این کشتی هم بر سرگردانیهای مقامات و رسانههای غربی و آمریکایی دامن میزد. برای مثال آذر سال گذشته، «دریادار سیاری» فرمانده نیروی دریایی درباره ساخت این ناوها در ایران گفت: «به نظر من به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش، ساخت ناو هواپیمابر در شرایط کنونی کشورمان امکانپذیر است اما اینکه الان شروع به ساخت کنیم یا نکنیم به دستور سلسله مراتب بستگی دارد اما مطالعات و طراحیهایی وجود داشته و دارد که در همین مرحله باقی مانده و در صورت صدور دستور ساخت ناو هواپیمابر توسط مقامات بالادستی، قابلیت اجرایی شدن دارد.»
بالاخره این ابهام چند روز پیش در رزمایش پیامبر اعظم ۹ پاسخ داده شد و همه فهمیدند، چیزی که به عنوان ناو هواپیمابر به یک نگرانی برای غرب و آمریکا تبدیل شد بود، فقط ماکتی از این ناو بوده است! در این رزمایش که در تنگه هرمز برگزار شد، ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی مورد هدف قرار گرفت؛ تا ایران ثابت کند که در صورت حمله آمریکا، میتواند آن را به راحتی منهدم کند. این رزمایش نشان داد که ایران علاوه بر اینکه در دفاع از این تنگه استراتژیک توانمند است، در «فریب نظامی» دشمن هم ماهر است!
نظر شما