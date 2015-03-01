ظرفیت شوراهای شهرستان ها جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حاجی پور در جلسه شورای اسلامی این شهرستان که با حضور استاندار گیلان صبح یکشنبه در رشت برگزار شد، اظهار داشت: شوراهای شهرستان رشت برای تعامل هر چه بیشتر با دستگاه های اجرایی استان آمادگی لازم را دارند.

وی با اشاره به تلاش هایی که در سال گذشته برای مقابله با خشکسالی و مدیریت آب در اراضی شهرستان رشت اجرا شده ادامه داد: با همکاری شوراهای بخش ها و شهرهای تابعه رشت، تمام ۶۳ هزار اراضی کشاورزی شهرستان در سال گذشته و امسال زیر کشت رفت.

حاجی پور افزود: امسال نیز این آمادگی در شوراهای شهرستان وجود دارد که علاوه بر حوزه مدیریت آب، در اموری چون گازرسانی، عمرانی و اجتماعی به دستگاه های اجرایی کمک کنند.

وی به ظرفیت شوراهای شهرستان به عنوان پتانسیلی قوی برای رفع مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: در صورت تشکیل شوراهای شهرستان ها در تمام استان، می توان شاهد وقوع اقدامات موثری در جهت عمران و آبادانی شهر و روستاهای سراسر استان شد.

این مسئول با اشاره به جمعیت ۸۷ هزار خانوار روستایی شهرستان رشت، از اجرای طرح آموزش اطفای حریق در روستاها خبر داد و افزود: در صورتی که حمایت های اعتباری لازم برای اجرای این طرح انجام شود، هر خانه روستایی علاوه بر بهره مندی از آموزش رایگان، از وجود یک کپسول آتش نشانی نیز برخوردار می شود.

حاجی پور در ادامه خواستار حمایت مالی استانداری از احداث ساختمان شورای اسلامی شهرستان رشت شد و اظهار داشت: این ساختمان می تواند محلی دائمی برای اجلاس شوراهای شهرستان و شهر رشت شود.

وی همچنین در این نشست احداث پارک ۴۵۰ هکتاری لاکان رشت را نیاز مردم رشت در حوزه فضای سبز دانست و گفت: درصورت حمایت استاندار از احداث این پارک، سرانه فضای سبز مردم رشت رشد قابل توجهی می کند.