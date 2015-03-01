به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی در مراسم تکریم و معارفه سه معاون جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران که قبل از ظهر یکشنبه در اردوگاه حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد، با بیان این که با مسائل و مشکلات حوزه علمیه بیگانه نیستم‏، اظهار داشت: ثمره‌های حوزه علمیه خواهران به مرور خود را نشان می‌دهد و در حال حاضر نیز حوزه علمیه خواهران در شهرستان‌ها در ارتقای فرهنگ آن شهر و استان بسیار نقش آفرین هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر خواهران طلبه در عرصه آموزش، پژوهش، تبلیغ و در عرصه مجازی حضور موثری دارند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: اگر در مجموعه‌ای مراقبت و نظارت نباشد حرکت به سوی اهداف کند می‌شود و یا راکد می‌ماند.

وی با بیان این که باید انصاف را در برخوردها رعایت کنیم، ابراز داشت: ما عیوب مجموعه حوزه علمیه را می‌دانیم اما محاسن آن از معایب بیشتر است.

حجت الاسلام جمشیدی با بیان این که محبت و خواستن خوبی‌ها بسیار خوب است، افزود: در مسائل اخلاقی ذکر شده که نباید با هر فردی معاشرت نکنید، با نامحرمان چه زن باشند چه مرد معاشرت نکنید.

همدلی موجب از بین رفتن فساد و انحراف می‌شود

وی با بیان این که همدلی با یکدیگر را نباید از دست بدهیم، ابراز کرد: نتیجه همدلی فقط انس قلب‌ها نیست بلکه خیرخواهی را نیز به همراه دارد و انحراف و فساد از بین می‌رود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با بیان این که خدمت به طلاب کار بزرگی است‏، افزود: گران‌ترین سرمایه انسان عمر است‏ و اگر کسی فکر می‌کند در سمت دیگری بهتر می‌تواند نقش آفرینی کند، به سراغ آن کار برود.

وی با بیان این که نباید گاهی کل یک بخش را مورد سئوال قرار داد‏، افزود: در تشکیلات جدید شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران امور سازمان را مورد بررسی قرار دادیم و قرار شد معاونان جدیدی معرفی شوند.

حجت الاسلام جمشیدی افزود: زمانی که ما در مرکز مدیریت کار خود را شروع کردیم فقط ۸۸ مدرسه علمیه در کشور وجود داشت که این تعداد در حال حاضر به ۴۱۳ حوزه رسیده است.

وی کرد: تالیف ۱۰۰ جلد کتاب درسی، راه اندازی سازمان الکترونیک در مرکز، حضور چند هزار خواهر طلبه در عرصه فضای مجازی از جمله فعالیت ما بوده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: در حال حاضر فقط ۱۰ درصد استادان حوزه علمیه در سطح ۲ برادر هستند و در سطح سه نیز تعدادی استاد برادر خضور دارند.

وی با بیان این که همه باید برای رفع اشکالات به یکدیگر کمک کنیم، ابراز داشت: اگر می‌خواهیم مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران قوی و توانمند باشد باید کارهایی که مراکز استان‌ها می‌توانند انجام دهند را به خودشان واگذار کنیم.

باید نظارت‌ها را تقویت دهیم

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به گسترش تعداد مدارس علمیه خواهران تأکید کرد: باید نظارت‌ها را تا می‌توانیم بیشتر و تقویت کنیم و به طور مرتب برنامه‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی در پایان ادامه داد: باید به سمت الگو سازی و ارتقای کیفیت پیش برویم.