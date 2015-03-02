محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ووشوی قم امروز در مسیر صعود کمی و کیفی قرار دارد و افزایش آمار ورزشکاران ووشو نسبت به سال ۹۲ نشان دهنده این روند رو به رشد است اما نگاه هیئت ووشو نگاه قهرمان پروری در میادین بین امللی است.

وی افزود: ووشوی قم در بخش مردان در تیم ملی عضو دارد و ورزشکاران بانوی ووشوکار قم نیز امسال با حداقل هزینه در لیگ بر‌تر ووشوی بانوان کشور حاضر شدند و در نخستین حضورشان، تمامی تیم‌ها را با عملکرد خوب خود متحیر کردند.

دبیر هیئت ووشوی قم گفت: تیم ووشوی دانشگاه آزاد که امسال قهرمان لیگ بر‌تر ووشوی بانوان کشور شد و ملی پوشان بانو را در اختیار داشت با بودجه ۲۰۰ میلیون تومانی وارد مسابقات شد اما بودجه تیم ووشوی بانوان قم که شامل مخارج جاری آن بود حدود ۱۶ میلیون تومان بود.

رشیدی بیان داشت: رویکرد ووشوی قم، افزایش تعداد نمایندگان قم در تیم‌های ملی و کسب عناوین بین المللی، آسیایی و جهانی است اما بدون شک ورزشکاران مدال آور در مسابقات بین المللی باید مورد حمایت مسئولان قرار گیرند تا با انرژی و توانی مضاعف به دنبال کسب موفقیت‌های بیشتر برای کشور باشند.

وی عنوان کرد: آنچه بیش از کسب عنوان قهرمانی و مدال در رقابت‌های معتبر بین المللی مهم است، حفظ عناوین و جایگاه ورزشکاران در آن موقعیت است و هیئت‌های ورزشی برای این منظور نیازمند پشتیبانی همه جانبه مسئولان و ارگان‌ها از قهرمانان استان هستند و نمی‌توان بدون سرمایه گذاری توقع کسب مدال داشت.

دبیر هیئت ووشوی قم تصریح کرد: سرمایه گذاری در رشته‌های مدال آور در اولویت ورزش قم قرار گیرد در حالی که استان قم در رشته‌های خاصی که اغلب انفرادی هستند دارای استعداد مدال آوری در سطح آسیایی و جهانی است و ورزشکاران قمی در رشته‌هایی چون دو و می‌دانی، کاراته، بوکس، ووشو و کشتی این را اثبات کرده‌اند.

رشیدی افزود: نگاه منصفانه به همه رشته‌های ورزشی حق طبیعی همه هیئت‌های ورزشی است اما سرمایه گذاری و نگاه ویژه به رشته‌هایی که ظرفیت کسب مدال در رویدادهای آسیایی و بین المللی را دارند منطقی است و باید به این ظرفیت نگاهی متفاوت و نو داشت.