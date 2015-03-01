دولت به تنهایی قادر به مبارزه و حل معضل موادمخدر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد ظهر یکشنبه در همایش نقش مشارکت اجتماعی در کنترل و کاهش مواد مخدر و روان گردان ها اظهار کرد: برای حل این مشکل باید همه مردم را حساس و هشیار و آگاه به موضوع کرد و پای سازمان های مردم نهاد را به این مسئله باز کرد.

وی اعتیاد را منشأ بسیاری از جرایم و نابسامانی ها دانست و تاکید کرد: در گذشته اگر فرد، معتاد به انواع مواد مخدر بود قدرت آسیب رساندن به جامعه را نداشت اما امروزه مواد مخدر صنعتی به لحاظ جسمی و ظاهری مشکلی را برای فرد بوجود نمی آورد و در مواردی نیز به افراد انرژی کاذب می دهد که این مسئله ریشه بسیاری از مشکلات در جامعه شده است که مهم ترین این مشکلات فروپاشی نهاد خانواده هاست.

فرماندار مشهد با بیان اینکه امکان درمان اعتیاد برای معتادان وجود دارد ادامه داد: علاوه بر مراکز درمان خصوصی و نیمه خصوصی، مراکز درمان دولتی برای معتادانی که توانایی پرداخت هزینه های درمان را ندارند، تشکیل شده است.

وی افزود: امروزه مشارکت اجتماعی و حضور آحاد مردم و مسئولیت پذیری مردم در امر کنترل و پیشگیری از مصرف مواد مخدر امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

علی محمد گلستانی فرد با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله، تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر در دنیا پیشتاز است گفت: ایران در کنار بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر و در مسیر ترانزیت این مواد به کشورهای اروپایی قرار گرفته است و تاکنون در حوزه مقابله با این پدیده شوم ۴هزار شهید را تقدیم نظام کرده است.

وی نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دستگاه قضا را محوری ترین دستگاه ها در امر مقابله با مواد مخدر دانست و افزود: در حوزه درمان امروزه علاوه بر مراکز درمان خصوصی و نیمه خصوصی، مراکز درمان دولتی برای افراد پرخطر و کارتن خواب ها که توان پرداخت هزینه های درمان خود را ندارند تشکیل شده است.

فرماندار مشهد ادامه داد: امروزه اگر فرد معتاد و یا خانواده وی عزم و اراده برای درمان داشته باشند امکان درمان برای همه وجود دارد اما مسئله ای که پیش از درمان باید بدان توجه کرد بحث پیشگیری اولیه مردم از اعتیاد به مواد مخدر است.

وی خاطرنشان ساخت: پیشگیری امری ضروری و اساسی است چرا که درمان هزینه های مالی و مادی و معنوی بیشتری را برای مردم و دولت به همراه دارد.

گلستانی فرد تصریح کرد: در گذشته مواد مخدر تنها گروه خاصی از مردم را شامل می شد اما امروزه با ورود مواد مخدر صنعتی به جامعه و تنوعی که در انواع، شکل و توجیهات استفاده از آن وجود دارد همه گروه های مردمی را مورد تهدید قرار می دهد و باید ابزار دفاعی را نسبت به همه اقشار مردم فراهم کرد.